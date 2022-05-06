Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasasında Açılış Seansı Çalışması

Borsa İstanbul, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tam iş gününde 18:10 olan seans sonu zamanının da, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18:15 olarak uygulanmasının yeksenaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlayacağını düşünerek her iki konuda düzenleme yapılması için çalışmalara başlamıştır.

Çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiye Borsa İstanbul İnternet sitesinde yayınlanan Duyurudan erişebilirsiniz.