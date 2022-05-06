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06 Mayıs 2022 Cuma 10:24:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 10:24:00

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasasında Açılış Seansı Çalışması

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Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiştir.

Borsa İstanbul, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tam iş gününde 18:10 olan seans sonu zamanının da, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18:15 olarak uygulanmasının yeksenaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlayacağını düşünerek her iki konuda düzenleme yapılması için çalışmalara başlamıştır.

Çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiye Borsa İstanbul İnternet sitesinde yayınlanan Duyurudan erişebilirsiniz.

Etiketler : Borsa İstanbul Borsa İstanbul İnternet sitesi yeksenaklık ve operasyonel
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