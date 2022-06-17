VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den net İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO için de tehdit
"Türkiye'yi lojistik merkezi olarak görüyoruz"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabil...
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekli...
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor
"Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım!"
3 Millet Tek Yürek
Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
NATO toplantısına damga vuran an!
Rusya'ya darbe! Alçak uçuş yapan Mi-35M düşürüldü
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Kritik asgari ücret görüşmesi
İlk yarışını taçlandırdı
Önce tatil sonra film
17 Haziran 2022 Cuma 12:17:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:17:00

Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

GlobalData Petrol ve Doğal Gaz Analisti Rami Khrais, "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici." dedi.

Merkezi Londra'da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'nın petrol ve doğal gaz analisti Rami Khrais, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinin artan gaz talebini karşılamaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle küresel bir enerji krizi yaşandığını anımsatan Khrais, Türkiye'nin Karadeniz'deki sahayı hızlı geliştirmesinde bunun da etkili olduğunu kaydetti.

Khrais, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınını ithal ettiğinin altını çizerek, "2020'li yılların sonuna doğru sahada tam kapasite üretim başlayacak. Bu sahada ikinci aşamaya geçilmesiyle Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı da azalacak. Enflasyondan muzdarip yerel müşterilerin de üzerindeki baskı hafifleyecektir. Karadeniz'deki keşif Türkiye'ye derin sularda yeni keşiflerin önünü açabilir." diye konuştu.

"Türkiye'nin arz güvenliğinde önemli bir proje"

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jonathan Elkind de Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndan 2023'ün başlarında üretime başlama niyetinin Türk enerji karar vericileri için güzel bir haber olduğunu söyledi.

Elkind, Türkiye'nin sahadan günde 10 milyon metreküp, yılda ise yaklaşık 3,65 milyar metreküp doğal gaz üretmeyi hedeflediğini anımsatarak, "Bu üretim, Türkiye'nin doğal gaz arzına kademeli ancak sağlam bir ilave olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gaz talebinin artmasının beklendiğine dikkati çeken Elkind, "Rusya'nın barışçıl bir komşusu olan Ukrayna'ya saldırısının ardından küresel gaz piyasalarının sıkışık olduğu bu dönemde bu keşif ve üretim oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Rami Khrais KARADENİZ GAZ
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Açılış Sertab ile…

Açılış Sertab ile…
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
Kararlarımı oğluma göre alıyorum

Kararlarımı oğluma göre alıyorum
Yağmur yuvadan uçuyor

Yağmur yuvadan uçuyor
Yeni proje bekliyor

Yeni proje bekliyor
Doğum günü için otel kapattı

Doğum günü için otel kapattı
İki iğneyle sahnede

İki iğneyle sahnede
1 milyon lirayı koluna taktı

1 milyon lirayı koluna taktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX