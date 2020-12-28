U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!

Türkiye’de 218 mağaza sayısına ulaşan U.S. Polo Assn. İstanbul’un merkezinde faaliyete başlayan beş katlı mağazasıyla erkek, kadın ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı, çanta, valiz ve aksesuarlardan oluşan, Polo sporun ikonik tarzından ilham alan geniş koleksiyonlarıyla hizmet verecek.

28 kişilik çalışan kadrosuyla müşterilerini ağırlayacak olan U.S. Polo Assn. ‘ın yeni mağazası aynı zamanda Türkiye’deki en büyük metrekareye sahip mağazası olma özelliğini taşıyor.