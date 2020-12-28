  • BIST
    1439.81
  • Dolar
    7,4458
  • Euro
    9,0876
  • Altın
    448,2370
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den sert tepki: Bu vahim iddianın takipçisi olacağız
Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda bu akşam sahiplerini buluyor
U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!
Asgari Ücret açıklandı
Yunanistan'dan skandal karar! Resmen yürürlüğe girdi
HDP'den Millet İttifakı'na çağrı: Gelin Demirtaş'ı beraber kurtaralım
"Rezalet" demişti! İmzaladı
Yol verme kavgasında dehşet: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
Uzman isim uyardı: Sürekli deprem bekliyoruz
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağış geliyor...
Yeni asgari ücret bugün belli olacak
Zaten savaşa hazırlanıyormuş!
2020'nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Karantinada yeteneklerini keşfettiler
Google Chrome hızlanacak
13 yaşında iki kitap yazdı
Fenomen çoban şaşkın
Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun
Mahalleliye oyuncakları 'İrfan Dede' yapıyor
Mısır Çarşısı'nın en küçük dükkanı Sadece 1 metrekare
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor
Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem
Sevgilisinden ayrıldığını duyurdu
Hollywood filmlerini aratmayan sahneler
28 Aralık 2020 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 12:31:00

U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!

ABONE OL

U.S. Polo Assn. (USPA), 13.000 metrekarelik amiral mağazasını İstanbul'un tarihi semtlerinden Laleli'de açtı.

Türkiye’de 218 mağaza sayısına ulaşan U.S. Polo Assn. İstanbul’un merkezinde faaliyete başlayan beş katlı mağazasıyla erkek, kadın ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı, çanta, valiz ve aksesuarlardan oluşan, Polo sporun ikonik tarzından ilham alan geniş koleksiyonlarıyla hizmet verecek.

28 kişilik çalışan kadrosuyla müşterilerini ağırlayacak olan U.S. Polo Assn. ‘ın yeni mağazası aynı zamanda Türkiye’deki en büyük metrekareye sahip mağazası olma özelliğini taşıyor.

Etiketler : U.S. Polo Assn İstanbul Polo spor Laleli
Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik

Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik
Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar

Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar
Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti
Belçim Bilgin: Rodin'in doğumu miladım!

Belçim Bilgin: Rodin'in doğumu miladım!
Ceylan Çapa: Umarım albümün devamı gelir

Ceylan Çapa: Umarım albümün devamı gelir
Hocasıyla aynı sahnede

Hocasıyla aynı sahnede
Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor

Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor
Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı
Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER