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17 Nisan 2021 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 13:15:00

Üretimde marka ülke: Türkiye... "Ülkemiz hazır giyim endüstrisinde küresel bir oyuncu"

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, 24 TV ekranlarında 'Ülkemiz hazır giyim endüstrisinde nasıl küresel bir oyuncu oldu?' sorusuna cevap verdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe 24 TV ekranlarında değerlendirdi.

İbrahim Güneş: Öncelikle tebrik ederim, Kovid her sektörü vurdu ama gördüğüm kadarıyla hazır giyim sektörü 2021 yılında buna direnmiş. O mücadeleyi ve Türkiye nasıl "marka ülke" oldu meselesini sizden dinlemek isteriz...

Mustafa Gültepe: 2020 yılında Mart ayında başladı ve mart ayı sonunda tam anlamıyla kapanma yaşandı Türkiye'de. Aslında mart – nisan – mayıs dönemlerinde dramatik düşüşlerde yaşadık 2020'de. Ama tekrar haziran ayı içerisinde özellikle ortaya koymuş olduğumuz değişim ve dönüşümün, Türk insanının çalışkanlığı, atikliği ve pratikliği ile ortama uyum sayesinde özellikle de Avrupa taraflarında spor giyime artan talepler üzerinde örme giyim başta olmak üzere üretime başladık. 2020'de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi rekorlarına imza attık. 5 yıl aradan sonra bütün sektörler içerisinde 1. Sırada yer aldı.

Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde ortaya koymuş olduğumuz üretim tarafındaki artışlar ile sektör farklı bir noktaya geldi.

İbrahim Güneş: Kovid-19 döneminde Türkiye 157 ülkeye destek verdi bu süreç içerisinde. Bizi biraz geriye götürüp o süreci anlatır mısınız? O dönemde Türkiye çok hızlı bir şekilde organize oldu o dönemde...

Mustafa Gültepe: İlk vaka Çin'de çıktığı zaman Türkiye'de fiyatlar çok uç bir noktaya geldiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bir Pazar sabahı beni arayarak bunları imal edip özellikle mağazalarda satma imkânımız olup olmadığını, fiyatları aşağıya çekme imkânını sordu iyileştirici önerilerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TİM ve Hazır Giyim ve İhracatçı Birlikleri önderliğinde organize olduk. Kısa zamanda biz grup olarak da çok büyük bir destek verdik.

İbrahim Güneş: Katma değer üretmek bizim için oldukça önemli ve değerli. Özellikle gençlerin ekonomiye kazandırılması anlamında soruyorum, gençlere ne öneriyorsunuz? Marka meselesi gerçekten önemli ve yeni jenerasyonda markaya güvenilirdir algısı oluşmuş durumda. Markalaşmak zor mu ve neden bu kadar önemli?

Mustafa Gültepe: Markalaşmak çok kolay bir şey değil. Marka öncelikle güven. Ürün kalitesi sonrasında, ürünü kullandıktan sonra sizi mağdur etmeden davranış gösterilmesi de önemlidir. Markayı marka yapan en büyük özellik güvendir.

Herkes bir marka peşinde ama yapılan bütün işlerde üretimde Türkiye zaten bir marka. Özellikle kalite, servis, termin anlamında bir marka. Bunlara ek olarak sağlıklı üretim, çalışanlarına verdiği değer analımda diğer ülkelerden çok farklı bir şekilde ayrışıyor.

Gençlerin tabii ki markaya ihtiyaçları var ama öncesinde 5 – 10 seneye yakın işin mutfağında çalışmaları gerekiyor. Bu mutfak nedir? Üretim yerleridir, perakende sektöründe olan yerlerdir. Bir süre çalıştıktan sonra kendi markaları üzerinde daha çok çalışabilirler.

İbrahim Güneş: Birazda "Fashion Week" hakkında bahseder misiniz?

Mustafa Gültepe: Fashion Week dün itibariyle bitti. Yaklaşık 30 tasarımcı ile yaptık. Türkiye'nin çok farklı noktalarında gösterilerini yaptılar.

İnanıyorum ki 20 milyon kişiye ulaşarak Türkiye'nin hazır giyim konusunda ki ismini en üst noktalarda yazdırmaya devam edeceğiz.

Etiketler : mustafa gültepe istanbul hazır giyim ibrahim güneş 24 tv
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