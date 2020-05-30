  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:45:00

Üreticiler artan meyve talebine yetişemiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde büyük talep gören erik, kiraz ve çilek gibi bahar meyvelerini tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Egenin verimli topraklarında başlayan meyve hasadı büyük bir hızla devam ediyor. Erik, kiraz ve çilekte sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları ürünleri toptancı haline gönderiyor.

Önceki yıllara göre kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon yaşayan üreticiler, Kovid-19 salgını döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor.

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle başta ürünü pazarlama konusunda tedirginlik yaşadıklarını ancak geçen sürede herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadıklarını belirtti.

Vatandaşların evde kaldığı dönemde yoğun meyve tükettiğini anlatan Kocagöbek, "Pazarımız açık, hasat da çok güzel. Bugün yağış olmasına rağmen çiftçi ürününü topluyor. Evde kalınan süreçte meyve tüketimi arttı." dedi.

Kocagöbek, Manisa'nın papaz eriği ve kirazın üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduğunu, bahçelerde hummalı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Sabah saat 6'da bahçelere giriyoruz, 15.30'a kadar çalışıyoruz. Hatta her gün ikişer saat de mesai yapıyoruz. Çünkü iç piyasanın talebini karşılayamıyoruz. Bayram tatili süresini de çok yoğun geçirdik. Bayramda malımızı satamayız diye düşünmüştük ama beklediğimizden çok daha güzel gerçekleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Aydın'da da üreticiler gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentte yaklaşık 19 bin dekar alanda çilek üretimin yapıldığını ve yılda 65 bin ton ürün alındığını söyledi.

Kovid-19'dan dolayı ihracatta istenilen verimi alamadıklarını vurgulayan Kendirlioğlu, iç pazardaki tüketimin ise üreticiyi sevindirdiğini kaydetti.

Kendirlioğlu, "İşçilerimizin çilek serasında yoğun mesaisi devam ediyor. Kovid-19 sürecinde vatandaşların genel anlamda evde kalmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre özellikle iç pazarda ciddi bir tüketim artışı söz konusu. Bu da ihracattaki kadar olmasa da üreticiyi sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.

Çilek üreticisi Kurtay Alıntışık ise ürününün yaklaşık yarısını başta Rusya olmak üzere, farklı ülkelere ihraç ettiklerini aktardı.

Bu dönemde iç tüketimin arttığına işaret eden Alıntışık, "Geçen yıl iç piyasaya günde 25 ton çilek gönderirken şimdi bu yıl 40 tona çıktı." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER