Mobius'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması

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23 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00

Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz

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Yeni ekonomik önlem paketi ile önemli adım atıldığına dikkat çeken ünlü yatırımcı Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, BloombergHT kanalında katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin ekonomi alanında yaptığı atılımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLAR İYİYDİ"

Yeni ekonomik önlem paketi ile birlikte önemli bir adım atıldığını vurgulayan Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adımlar iyi bir adımdı" dedi.

Türkiye için en büyük makro riskin ihracat piyasasının kapatılması olduğunu vurgulayan Mobius, "Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"TÜRK EKONOMİSİ ÇOK İYİ BİR DİRENCE SAHİP"

İhracat yapan şirketlere yatırım yaptıklarını belirten Mobius, "Daha ucuz lira olması o şirkete yardımcı oluyor. Geliri dolar veya euro cinsinden ama gideri TL cinsinden mi buna bakıyoruz. Türkiye önemli bir piyasa olmaya devam edecek, en likit piyasalardan. Türkiye ekonomisinin dinamizmine baktığınız zaman çok iyi bir dirençlilik görürsünüz diğer gelişen ülke piyasalarıyla kıyasladığınız zaman." diye konuştu.

'DEVALÜASYONA KARŞI HİSSE VE ALTIN' ÖNERİSİ

Mobius sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öz sermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10'nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin. ABD'de enflasyon inanılmaz arttı ve bu da beklenen bir şeydi. Fed yüksek ihtimalle faizleri arttıracaktır, kısa vadeli olumsuz etki olacaktır."

Etiketler : Öz sermaye TL DÖVİZ DOLAR Ünlü yatırımcı Mark Mobius
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