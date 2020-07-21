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21 Temmuz 2020 Salı 15:51:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 15:51:00

Ünlü milyarderden uyarı geldi: Herkes para kazanıyor, patlayacak!

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Teknoloji hisselerinde görülen güçlü ralli ünlü milyarder Mark Cuban'ı balon ekonomi konusunda endişelendiriyor. Cuban hisselerdeki yükselişi 90'ların sonundaki teknoloji balonuna benzetiyor

NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi ünlü milyarder Mark Cuban teknoloji hisseleriyle ralli yapan borsaların 1990’ların sonu ve 2000’lerin başındaki teknoloji balonuna çok benzer olduğunu belirtiyor. Fakat Cuban’a göre bu rallideki en büyük fark ABD Merkez Bankası’nın (FED) salgın nedeniyle hasar gören ekonomiye destek sağlaması. Cuban CNBC’ye verdiği röportajda, “19 yaşındaki yeğenim hangi hisseyi alması gerektiğini soruyor. Boğa piyasasında herkes dâhidir ve FED sayesinde herkes para kazanıyor” ifadelerine yer verdi.

Ünlü milyarder FED’in politikalarının Wall Street yatırımcılarının risk iştahını arttırdığını ve piyasalara yeni bireysel yatırımcıların girerek riskli yatırımlarla hisseleri yükselttiğini belirtiyor. Teknoloji balonuyla yakın zamandaki ralliyi karşılaştıran Cuban, “Bazı açılardan bakıldığında FED ve likidite sebebiyle farklı olduğu düşünülebilir. Daha büyük resimde ise birbirine çok benziyor” ifadelerini kullandı.

Servetini 4,2 milyar dolara taşıyan ünlü milyarder balon piyasasının patlaması için uzun bir süre gerekebileceğini kendisine sürekli hatırlatmak zorunda kaldığını belirtiyor. Cuban, “Sürekli kendime internet balonunun yıllarca sürdüğünü hatırlatıyorum ve hala kazanılacak çok fazla para olduğunu kabul ederek sabırlı olmak çok zor” dedi.

BALONUN PATLAMASI ZAMAN ALABİLİYOR

Eski Fed Başkanı Alan Greenspan, Aralık 1996'da Profesör Robert Shiller'in yorumlarından esinlenerek yaptığı ünlü "mantıksız coşku" konuşmasıyla teknoloji balonu uyarısını dile getirmişti. Buna karşın internet ve teknoloji sektörü balonunun patlaması bu konuşmadan neredeyse 3 yıl sonra gerçekleşmiş, Mart 2000 ile Ekim 2002 arasında Nasdaq endeksi %80 düşmüştü.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi bu yılın mart ayında en düşük seviyelere ulaşmasının ardından güçlü bir tırmanış yaşadı. Salgın ortamında ekonominin görünümünün yarattığı endişe nedeniyle büyük teknoloji ve e-ticaret şirketleri yatırımcılara gelecek vadederek onların ilk tercihi oldu.

Nasdaq endeksi mart ayı diplerinden bu yana %55’lik bir ralli yaptı. Buna karşın diğer önemli Wall Street endeksleri S&P 500 %45 ve Dow Jones ise %43 oranında dip seviyesinden yükseldi.

(Borsa Gündem)

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