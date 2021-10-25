Ünlü ekonomistten çarpıcı "'dolar/TL" değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son dönemde Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendirerek, "Bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." değerlendirmelerini yaptı.

Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL'de yaşanan hareketlilik karşısında yapılan yorumlara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Brooks, şunları kaydetti:

"Şu sıralar Türk lirası hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor."

Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.