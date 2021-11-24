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24 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00

Ünlü ekonomist spekülatif harekete dikkat çekti! İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!

Kaynak: Star.com.tr

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, spekülatif harekete dikkat çekerek TL'ye karşı yapılan operasyonu açıkladı.

Türk Lirası'na karşı başlatılan manipülasyon sonrası kurda dalgalı bir seyir söz konusu olurken, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi.

Paylaşımında Rahip Brunson olayından sonra TL'ye karşı başlatılan kur savaşına değinen Brooks, o dönemde de TL'nin adil değerinden daha fazla gösterildiğini vurguladı. Brooks'un paylaşımı yaptığında dolar karşısında TL 12.50 lirasında seyrederken, Brooks, TL'nin adil değerinin 9.50 civarında olduğunu ifade etti, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açık bir şekilde ortaya koydu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, Türk Lirası'na karşı nasıl bir manipülasyon yapıldığını gözler önüne serdi.

SPEKÜLATİF HAREKETE DİKKAT ÇEKTİ

Brooks'un paylaşımı yaptığı sırada 1 Dolar 12.30 TL'ye tekabül ederken, Brooks, TL'nin aslında yüzde 30 daha değerli olduğunu ifade etti. Ekonomist yaptığı paylaşımda şu an piyasa koşulları arasında TL'nin, Dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında adil değerinin olduğunu vurguladı.

Yani Brooks yaptığı paylaşımda, aslında Türk Lirası'nın şu anki durumdan yüzde 30 daha değerli olduğunu aktardı. Grafikli paylaşımda değerlemenin Mayıs 2021'den itibaren hızlı bir şekilde yukarı çıktığını ifade etti. Bu durum ise TL üzerinde oluşturulan manipülasyonu deşifre ediyor.

RAHİP BRUNSON OLAYINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yine grafikte 2018'in verileri de yer aldı. 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson olayından sonra başlattığı kur saldırısına dikkat çekildi. 2018 yılında dolar 7,20 liraya kadar çıkarken, adil değerinin 5 lira 50 kuruş olduğu aktarıldı. Brooks paylaşımında, o dönem de yüzde 30'un üzerinde bir değerlendirmeden söz etti. Brooks, TL'nin adil piyasa değerinin çok çok üstünde olduğunu vurguladı.

Etiketler : Türk Lirası Rahip Brunson TL Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks
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