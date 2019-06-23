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23 Haziran 2019 08:00 | Pazar

Üniversiteliye günde 67 lira

'Hem sosyalleş hem de para kazan' sloganıyla, Başkan Erdoğan tarafından startı verilen iş programı kapsamında yaklaşık 150 bin öğrenci yaz tatilinde işbaşı yapacak. Bu sayede üniversiteliler, 3 ayda 3 bin liraya yakın gelir elde edebilecek.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim kazanacak hem de günlük 67 lira alacak. 

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY

Sosyal çalışma programının ilki bu yaz başlayacak. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencileri programa katılabilecek. Öğrenciler en fazla 3 ay çalışabilecek. Bu aylar haziran, temmuz, ağustos ve eylül. Uygulama süresinde, dersleri devam eden, zorunlu staj yapan veya bir işte çalışan öğrenciler programdan yararlanamayacak. 

HAFTADA 3 GÜN MESAİ

Öğrenciler kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlarda çalışacak. Öğrencilerin kendilerine zaman ayırmaları için programlar haftada 3 günle sınırlı olacak. Günlük çalışma süresi ise 7.5 saat. Bir öğrenci programdan bir yaz döneminde en fazla 42 gün yararlanabilecek. 5 gün ücretsiz izin yapılabilecek.

BAŞVURU İŞKUR'A

Programa İŞKUR’un ‘esube.iskur. gov.tr’ adresinden başvurulacak. Öğrenciler, il sınırı olmaksızın 3 programa kadar başvuru yapabilecek. Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın kurayla belirlenecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan burs veya kredilerde program süresince bir kesinti yapılmayacak. 

AYLIK 808 LİRA 

Program kapsamında öğrencilere, net asgari ücret  (2 bin 20 lira) üzerinden günlük ödeme yapılacak. Böylece öğrenciler günlük 67 lira 35 kuruş alacak. Haftada 3 günden ayda 12 gün programa katılan öğrenciye aylık 808 lira verilecek. Yaz boyunca 42 gün programa katılan bir öğrenci toplam 2 bin 829 lira ücret alacak. Ayrıca gençler, çalıştıkları günlerde emekliliğe  sayılacak şekilde uzun vadeli sigortalı gösterilecek. 

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