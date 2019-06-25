Üniversiteliye kazançlı yaz

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Çalışma Programı kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY

Üniversiteli gençlerin hem deneyim kazanıp hem de günlük 67 lira gelir elde edebileceği iş programına başvurular bugün başladı ve 28 Haziran Cuma günü sona erecek. Programa, açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, haziran, temmuz, ağustos ve eylül döneminde en fazla 3 ay çalışabilecek. Uygulama süresinde dersleri devam eden, zorunlu staj yapan veya bir işte çalışan öğrenciler, programdan yararlanamayacak.

HAFTADA 3 GÜN MESAİ

Öğrenciler kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlarda çalışacak. Öğrencilerin kendilerine zaman ayırması için programlar, haftada 3 günle sınırlı olacak. Günlük çalışma süresi ise 7.5 saat. Bir öğrenci programdan bir yaz döneminde en fazla 42 gün yararlanabilecek. 5 gün ücretsiz izin yapılabilecek.