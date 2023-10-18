Zirvede 'Afet- Dirençli Şehirler', 'Karbonsuzlaşma ama Nasıl?', 'Binalarımızın Geleceği', 'Yeniden Yaşam', 'Dönüşümün Kaynağı Nerede?' ve 'İstanbul'un Geleceği' gibi 6 kritik konu, kamu ve özel sektörden önde gelen pek çok üst düzey temsilci tarafından masaya yatırılacak.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) sürdürülebilirliğin geleceğimiz için giderek artan öneminden yola çıkarak yapı sektörünün üzerine düşen sorumlulukları ve ortaya çıkan fırsatları daha güçlü bir şekilde vurgulaması hedefiyle düzenlediği 'Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi', bu yıl 8 Kasım 2023 tarihinde Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan ve 10 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı büyük yıkımın ardından sektörün dikkatini 'kentsel ve mekansal dirençlilik' kavramının önemine çekmeyi hedefleyen ÇEDBİK, bu nedenle zirvenin bu yılki temasını 'Sıfırın İnşası: Dirençli Şehirler' olarak belirledi.

Alanında uzman 41 konuşmacı, 450'ye yakın katılımcı ve toplamda 100'e yakın kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapması beklenen Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'23, sektörün en güncel konularına ışık tutacak.

Dünya ve Türkiye gündemini yansıtan 6 önemli konu

Zirvede 'Afet- Dirençli Şehirler', 'Karbonsuzlaşma ama Nasıl?', 'Binalarımızın Geleceği', 'Yeniden Yaşam', 'Dönüşümün Kaynağı Nerede?' ve 'İstanbul'un Geleceği' gibi sektörde önem arz eden ve dünya gündemini yansıtan 6 önemli konu, panel ve oturumlarla masaya yatırılacak.

Afet öncesi, esnası ve sonrasını bütüncül bir süreç olarak ele alan 'kentsel ve mekansal dirençlilik' kavramı ve afet uyumlu mekânsal tasarımları merkezine alan zirvede, gelecekte yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak adına yeşil bina sistemlerinin önemi, inşaat ve bankacılık sektörlerinin yeşil binalar için sunduğu finansal ürünler ve sertifika sistemleri ele alınacak. Sıfır enerjili, sıfır karbonlu binalar gibi yeşil bina sistemlerinin mimari yaklaşımlarının, bu binaların inşası, yönetimi ve sürdürülebilirliğinin konuşulacağı zirvede, 'karbonsuzlaşma' alanında uluslararası stratejilerin Türkiye'de uygulanmasına yönelik imkân ve engeller, binalarda enerji verimliliğin artışı ve potansiyeli ile yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin durumu ve ulusal enerji politikaları da incelenecek. Zirvenin bu yılki en önemli katkılarından biri ise İstanbul'un geleceğinin ele alındığı özel bir oturuma da yer verecek olması.

Uluslararası uzmanlar, ünlü katılımcılar ses getirecek

Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin ağırlanacağı zirvede konularında uzman akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcileri yer alacak. Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek kapanış paneline, aralarında Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Abdi Güzer'in de olduğu önemli akademisyenler katılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımının öngörüldüğü zirvede; Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC) CEO'su Cristina Gamboa, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Grundfos Yöneticisi Murat Emir açılış konuşmalarını yapacak. Zirvenin 'Afet-Dirençli Şehirler' açılış oturumunda ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, Prof. Dr. Sinan Mert Şener, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün'ün yer alması bekleniyor.

'Karbonsuzlaşma ama Nasıl?' başlıklı ilk oturumun ardından zirvedeki ikinci oturum sırayla 'Binalarımızın Geleceği' ve 'Yeniden Yaşam' başlıklarıyla, üçüncü ve son oturum ise 'Dönüşümün Kaynağı Nerede?' ve 'İstanbul'un Geleceği' başlıklarıyla gerçekleştirilecek.

'Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması' ve '7. Yeşil Ekonomi' ödülleri verilecek

Zirvenin gündemle yakından ilişkili bir diğer önemli etkinliği de açılış panelinden sonra gerçekleştirilecek 'ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2023: Dönüşümü Tasarlamak' Ödül Töreni olacak. Bu yıl yaşadığımız depremleri kentsel ve mekânsal dirençlilik çerçevesinde odağına alan 'Afet Sonrası Nitelikli Barınma Alanları Tasarımına Yönelik Öğrenci Fikir Yarışması', Çanakkale ilinin Merkez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nin kıyı bölgesinde seçilen bir proje alanında, afet sonrasında afetzedelerin anlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan işleve dayalı mekansal çözümler yaratılmasını kapsıyor. Bu doğrultuda, ilgili proje alanını afet esnasında ve sonrasında nitelikli ve yaşanabilir geçici barınma alanlarına dönüştüren en iyi mimari tasarımların ödüllendirilmesi planlanıyor.

Zirvede ayrıca Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) düzenlediği Yeşil Ekonomi Ödülleri'nin 7'incisi de verilecek. Bu kapsamda aralarında bilim insanları, doğa ve çevre uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüllerle çevreye karşı duyarlı yaklaşımla proje üreten kişi ve kurumlar onurlandırılacak.