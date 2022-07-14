Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı
Kaynak: AA
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya'nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, "Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.
Brooks, "Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek." yorumunu yaptı.
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