  • BIST
    1524.16
  • Dolar
    7,1656
  • Euro
    8,6199
  • Altın
    423,5450
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz"
"Siz öğrenci misiniz terörist mi?"
Teknofest 2021 heyecanı başladı
TSK'ya yeni nesil tank avcısı! Sahadaki yerlerini aldılar
Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!
İşte yeni anayasa için yol haritası
Yunan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Gramaj hilesi yapanlar yandı! Artık para cezası var...
Batı için son şans: Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgesel güç!
WhatsApp'tan sonra şimdi de Facebook!
Kılıçdaroğlu'nun savunduğu provokatörler bakın kim çıktı
SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı
Evi temizleyen robot
Bisikletle 6 bin kilometre yolculuk
Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı
Mehmetçik son anda yetişti
Uygun ilik bulunamadı... Selen için Alanya da seferber oldu
Kışın gözleri koruyan 10 besin
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
İlk doz aşıdan sonra da virüsü kapma ihtimali var
Çocuk için oyun beslenme kadar önemli
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
'Kuzey'i benden almak istiyor'
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
03 Şubat 2021 Çarşamba 16:26:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 16:26:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: "2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz"

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu ve yasal düzenlemelerin yakında yapılacağını belirterek, "2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA'da yer alan habere göre, Kanal İstanbul projesinin 2011'den bu yana gündemlerinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, bunun hem maliyet hem de göreceği iş bakımından dünyadaki en büyük projelerden biri olduğunun altını çizdi.

İstanbul Boğazı'nda gemi sayısının azalmasına karşın geçen yük miktarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, hacimleri büyüyen gemilerde genellikle tehlikeli madde taşındığını vurguladı.

Şehir içi ulaşımda deniz yolunun kullanıldığını ve bunun da trafiği artırdığını belirten Karaismailoğlu, "Marmaray açıldıktan sonra bu yoğunluk biraz azaldı. Marmaray'ın dışında dikine hatlar kuruldukça denizdeki şehir içi toplu taşıma artacak. Bunlar da Boğaz'daki karmaşayı artıracaktır. Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu 25-30 milyar tonlara çıkacak önümüzdeki yıllarda. Karadeniz ve Marmara'da onlarca gemi sıra beklerken, bulundukları yerde kirlilik yaratıyor. Bu da ayrı bir sorun." ifadelerini kullandı.

"PROJEYE TALİP ÇOK ÜLKE VAR"

Karaismailoğlu, Boğaz'ı tehlikeli tanker ve gemilere kurban edemeyeceklerine işaret ederek, Kanal İstanbul'un, Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, rezerv alanıyla birlikte planlanan teknolojik, üniversite, sağlık ve turizm, İstanbul'un gelecekteki depreme karşı yapılacak rezerv konut alanlarıyla dünyaya yön verecek bir proje. Proje çalışmalarımız bitmek üzere. Buranın ihale yöntemiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yasal düzenlemeler yakında yapılacak. Burada daha önce belediye ile koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılıyordu. Arada imzalanmış protokoller var ama mevcut yönetimle anlaşamayacağımız konular da var. Sonuçta bir Türkiye projesi bu. Bunları oluşturduktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burası kendi kaynağını üreten bir ekosistem olacak. Şu anda hukukçularımız çalışıyor. Bunlar geldikten sonra süreç hızlanacak. Rezerv alanla ilgili daha önce bir kanuni düzenleme yapılmıştı. Ona bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Henüz netleşmedi, projeler tamamlandı. Yapım maliyetimiz belli, ÇED raporunda yazıyor. Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor."

Konuya ilişkin CHP'nin tavrını da değerlendiren Karaismailoğlu, "Hayatta dikili ağacı olmayanların eleştirmesi normaldir. Türkiye son 18 yıldır akla hayale gelmeyecek projeler yapıp vatandaşın hizmetine sundu. Onlar her şeye karşı çıkıyor. Onlara kalsa Marmaray'ı, Avrasya'yı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapmayacaktık." dedi.

"DEMİR YOLUNDA ATILIM VAR"

Karaismalioğlu, artık demir yolu ağırlıklı bir ulaştırma gündemleri olacağını vurgulayarak, burada taşınan yük miktarını artırmak için çalışmaları olduğunu anlattı.

Bakü -Tiflis- Kars hattının yapılması ve Marmaray'ın buna entegre edilmesiyle Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir "Demir İpek Yolu"nun ortaya çıktığını belirten Karaismalioğlu, şöyle devam etti:

"Bunu aktif bir şekilde kullanacağız. Batı'dan-Avrupa'dan hem ülkemizden hem ülkemiz üzerinden Türk Cumhuriyetleri'ne veya İran tarafına bu şekilde trenler aktif şekilde gitmeye devam edecek. Ülkemizdeki demir yolunun ulaşımdaki payını yüzde 20'lere çıkarmayı düşünüyoruz. Ülke içinde de demir yolunda atılım var. Hızlı tren hatlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Sanayi bölgelerine, limanlara demir yolu ağlarını bağlayıp, buradaki lojistik maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Lojistik maliyeti şu anda yüzde 25'lerde, bunu yüzde 10 yaptığımızda hem ülkemize hem de vatandaşımıza katkı sağlayacaktır. Lojistik alandaki çalışmalarımızın 11'ini bitirdik, 10'unda çalışmalar devam ediyor."

Bakü-Tiflis-Kars hattında Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Kazakistan-Hazar Denizi geçişleri tarafında aktif bir hareketlilik başladığını vurgulayan Karaismailoğlu, İran ile Türkiye arasında demir yolunda önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Pakistan-Afganistan tarafıyla ilgili de çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde oraya da önem vereceğiz. Nahçıvan bağlantısının Kars'tan bir hatla ayrılması için projelerimiz devam ediyor. Burası da tamamlandığında farklı bir ulaşım güzergahı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Nahçıvan hattı projesi çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık güzergah belli. Ülkemiz tarafındakini biz projelendiriyoruz. Azerbaycan-Nahçıvan arasındaki ulaşım koridoruyla ilgili de Azerbaycan tarafı çalışıyor. Onlar da önümüzdeki haftaya buraya geliyor. Bu konu gündeme gelebilir."

Etiketler : istanbul kanal istanbul bakan karaismailoğlu
Damla Colbay'ın sokakta kahve keyfi

Damla Colbay'ın sokakta kahve keyfi
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı

Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
Sete Hande sürprizi

Sete Hande sürprizi
O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?

O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?
Tedbirli yürüyüş

Tedbirli yürüyüş
ABD tatili sonrası bakım

ABD tatili sonrası bakım
Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!

Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!
Ev işleri İlker'e kaldı

Ev işleri İlker'e kaldı
Ünlü isimler pistlere akın etti

Ünlü isimler pistlere akın etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER