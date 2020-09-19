Ukrayna resmen duyurdu: Türkiye ile görüşmelere yeniden başladık

Ukrayna ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine yeniden başladı
Kaynak: AA
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Türkiye ile yürütülen serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin tekrar başladığını duyurdu.
Kaçka, resmi haber ajansı Ukrinform'a verdiği röportajda, 7 seneden fazla süren STA görüşmeleri sonucunda metnin büyük bölümünde anlaşılmış olduğunu hatırlattı.
Ocak ayında iki ülkenin birbirine yeni teklifler sunması konusunda anlaştığını belirten Kaçka, ağustosta Türkiye'den yeni teklif aldıklarını aktardı.
Kaçka, "Biz de şu anda kendi teklifimizi hazırlıyoruz ve böylece görüşmelere tekrar başlamış olduk." ifadelerini kullandı.
Yeni metnin, önceden anlaşılmış maddeleri göz önüne aldığını aktaran Kaçka, bir sonraki görüşmelerin ekim ayının ortasında planlandığını kaydetti.
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