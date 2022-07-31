Asgari ücretliye ucuz konut fırsatı! Tarih netleşti

81 ilde uygulanacak olan sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme 20 yıl vadeye yayılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.

İKİ FORMÜL MASADA

MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu. Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak. İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması... Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Başkan Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.

EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN KOTA BELİRLENECEK

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

20 YIL VADE YAPILACAK

Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu.

Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, şöyle devam etti: "Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız."

UCUZ ARAZİ SATIŞA ÇIKACAK

Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Bakan Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" diye konuştu.

Sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirten Kurum, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" ifadelerini kullandı.

KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK

Murat Kurum, önceki gün itibarıyla il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi.

İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.