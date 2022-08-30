Ucuz konutta 3 adım! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar

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30 Ağustos 2022 Salı 10:54:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 10:54:00

Ucuz konutta 3 adım! Başkan Erdoğan 13 Eylül'de duyuracak! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar

Kaynak: Sabah

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olan ve vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı sosyal konut projesinde aşamalar belirlendi. Dar gelirliler için konutta 3 farklı adım hayata geçirilecek. Sosyal konut projesinin yanı sıra 50 bin ofis de eve dönüştürülecek. Proje ile ev ve kira fiyatları ucuzlayacak. İşte sosyal konut projesinde tüm detaylar...

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları belli oldu.

TOKİ İLE 81 İLE UCUZ KONUTLAR GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?

Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.

UCUZ KONUT İÇİN GELİR ÜST SINIRI DAR GELİRLİ VATANDAŞI KORUYACAK

EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ BÜTÇEYİ SARSMAYACAK

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

EN YÜKSEK TAKSİT İSTANBUL HARİÇ 4.200 TL

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

50 BİN OFİS DE KONUT KAMPANYASI KAPSAMINDA EVE DÖNÜŞÜYOR

İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.

Üçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

240 AYA KADAR TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya ilişkin şunları ifade etti:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki, konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak."

Etiketler : konut ev ucuz ev dar gelirli
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