Tuz Gölü gaz depolama kapasitesi 15 milyar metreküpe çıkarılacak

BOTAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, burada yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın, 19 bin kilometreyi aşan doğal gaz iletim sistemine sahip olduğunu, enerjinin güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik alt yapının oluşturulduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ DOĞAL GAZ ABONE SAYISININ ARTTIĞINA İŞARET EDEN ÖZCAN, ŞÖYLE KONUŞTU:

"2017'de 13 milyon abonemiz varken, mevcut durumda 18,8 milyon abone sayısına ulaşıldı. 81 ilin tamamına doğal gazı götürdük. Şu an itibarıyla 649 yerleşim yerine doğal gazı ulaştırdık. Temel hedefimiz 2023'te 835 merkeze doğal gazı ulaştırmak. Buna ulaşmak için kademeli bir yatırım çalışmamız söz konusu. Bunların yanında, ulaşılan abone sayısı ile 39,6 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış durumdayız. Bu durum, çevresel ve ekonomik katkı olarak değerlendirilebilir."

"İLAVE DEPOLAMA KAPASİTESİ DOĞAL GAZDA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Özcan, Türkiye'nin doğal gaz depolama faaliyetleri kapsamında alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde birinci etap çalışmaları bitti. Tuz Gölü depolama sahalarımız aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu tesisin, mevcut depolama tesislerinden bir farkı da doğal gaz alt yapımıza ciddi anlamda esneklik kazandırıyor. Kamuoyunda, 'Doğal gaz depoları ne durumda? Sisteme ne kadar gaz verebiliyor?' soruları soruldu. Tuz Gölü bu soruların sorulduğu dönemde bize ciddi anlamda katkı sağladı. 2017'de 350 milyon metreküp olan kapasite, bugün itibarıyla 1 milyar metreküpü aşan bir katkı sağladı. Tuz Gölü depolama tesisinde, kış dönemi içinde birkaç defa doldurma ve boşaltma işlemleri gerçekleştirildi. Eski doğal gaz havzalarında bu işlemi yapıyor olsaydık, doğal gaza ihtiyaç durumunda hızlı ve etkili bir reaksiyon veremezdik. Bu tesislerde ise birkaç gün içinde depolarda ciddi bir şekilde kapasite artışı sağlayıp, akabinde de sisteme gaz verme kabiliyetini artırmanın imkanını yaşamış olduk.

Tuz Gölü depolama tesisimizdeki 2023 hedefimiz kısmetse 5,4 milyar metreküp kapasitesine çıkarmak. Ayrıca ilk defa olarak depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkaracağımız jeolojik çalışmanın haberini vermek istiyorum. Alt yapı oluşturmuştuk. Hirfanlı Barajı'ndan tatlı suyumuzu getirmiştik. Bu tatlı suyla beraber, tuz sahasında kavern üretmeye devam edebileceğimiz jeolojik anlamda çok zengin güzel bir yapıyı tespit etmiş durumdayız. İkinci bir sabit yatırım yapmaksızın, buradaki depolama kabiliyetimizi 15 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Ülkemizin toplamda minimum yüzde 20'lik depolama kapasitesini elde etmesine yardımcı olacağız. Ülkemizde, yaz-kış dönemlerinde mevsimsel ihtiyaç farklılıklarından dolayı ilave depolama kapasitesinin sistemimize dahil olması, doğal gazda gücümüze güç katacak."

GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Özcan, geçen iki yıl boyunca küresel salgın sebebiyle doğal gaz sektöründe planlı bakımların tamamlanamadığını, yatırımların yarıda kaldığını, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin depolama kapasitesinde azalmalar yaşandığını anlattı.

Bu durumun küresel anlamda yüksek doğal gaz fiyatlarına yol açtığını anımsatan Özcan, "Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı, salgın gibi sebeplerle yeni yatırım kararları aldı, 10 yeni doğal gaz tesisi inşa edecek. Bizim 5 yıl öncesinde aldığımız kararlara benzer kararlar bunlar. Nitekim biz de yıllık gazlaştırma kapasitemizi 34 milyon metreküpten 133 milyon, akabinde de 155 milyon metreküplere çıkarmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, petrol ve doğal gaz boru hatları için yerli ve milli, merkezi kontrol ve veri toplama sistemi olan SCADA'nın, ?atman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda devreye alındığını sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra BOTAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.