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16 Haziran 2023 Cuma 10:29:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 10:29:00

TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı

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TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.

TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.

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