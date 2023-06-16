16 Haziran 2023 Cuma 10:29:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 10:29:00
TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı
TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.
TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.
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