TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı

TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı

TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.