  • BIST
    1453.76
  • Dolar
    8,5462
  • Euro
    10,4138
  • Altın
    516,6380
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2021 kurban kesim bedeli ne kadar?
Mehmetçiğin ana hedefi belli oldu! Terör örgütü PKK'nın sonu geliyor
Milyonlarca esnafa müjde! Bugün başlıyor
Türkiye'nin SİHA satışları Rusları rahatsız etti! 'Tehlikeli bir dostluk'
İstanbul renklenecek
Terör örgütü PKK'nın elebaşları köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı kuşatıldı
TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi
Başbakan Osmani'den zeytin dalı!
ABD'den 'roket kargo' adımı
ASELSAN'dan 'millileştirme' hamlesi! Türkiye'ye 150 milyon dolarlık katkı
Cumhurbaşkanı Tebbun: Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız
İki ülke arasında 'yanlış şiir' krizi!
Kayıp olarak aranıyorlardı... Tandıra gömülmüş halde bulundular
Tarihi görüşme öncesi ABD'den dikkat çeken açıklama
Afganistan'dan çekilen ABD'den yeni plan!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Geri duruş olmayacak
AK Parti'den 2 kanun teklifi! İcra ile çocuk teslimine son
Türkiye geneli için son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Oyunculuktan emekli!
Almeda'ya yeniden âşık oldum!
Avşar'ın arkasından ‘Maşallah'
Hande'nin en büyük destekçisi Alican
Eda'nın koltuğu Ferrari
Korona sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir
10 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00

TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi

ABONE OL

Milli jet motorunu lisans aşamasına getiren TUSAŞ, en değerli markalar arasına girdi. Değeri en çok artan şirket de ASELSAN.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu. İkinci sırada 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik yer alırken 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası ise 3. oldu

TUSAŞ LİSTEDE

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, dünyada adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayiindeki yükseliş dikkat çekti. Atak helikopteri ile adından söz ettiren ve yerli savaş uçağını üretmeye hazırlanan Türkiye'nin göklerdeki yıldızı TUSAŞ bu yıl listeye ilk kez girdi. Listeye giren diğer şirketleri ise Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı.

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan'da yaşandı. Savunma sanayii alanında birçok proje yürüten şirket 11 sıra birden yükselerek 19. sıraya çıktı. Aselsan'ın ardından marka değerini artıran ikinci şirket ise yüzde 65.1'lik değer artışıyla Yünsa Tekstil oldu. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu. Bu markayı yüzde 43.5 ile Beşiktaş, yüzde 42.8 ile Otokar izledi.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıkan Milli Muharip Uçağı Projesi TUSAŞ tarafından yürütülüyor.

KOVİD-19 MARKALARI % 12.7 ERİTTİ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Kovid-19 salgınının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 12.7 azalarak 21.45 milyar dolara düştüğünü söyledi. Son 15 yıl içinde 2 bine yakın markanın değerinin hesaplandığını ve önemli bir veri tabanı oluştuğunu belirten İlgüner, "Türkiye'nin 100 en değerli markasının toplam değeri 15 yıldır 20-30 milyar dolar bandında bir seyir izlemektedir. Türk şirketlerinin iç pazar ısrarı ve küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmaktadır" dedi.

Etiketler : TUSAŞ Brand Finance Türkiye Direktörü Türk Hava Yolları
11 milyon liralık yeni anlaşma

11 milyon liralık yeni anlaşma
Romantik Mustafa

Romantik Mustafa
Leyla ‘Evlilik Sözleşmesi'ne imzayı attı

Leyla ‘Evlilik Sözleşmesi'ne imzayı attı
Önce iş sonra dans

Önce iş sonra dans
Yücesoy'un sesinden ‘Bir Dinorozorun Anıları'

Yücesoy'un sesinden ‘Bir Dinorozorun Anıları'
Çocuklarıyla beraber

Çocuklarıyla beraber
Provaya kahve molası

Provaya kahve molası
Sosyal mesafeli buluşma

Sosyal mesafeli buluşma
Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER