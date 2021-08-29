VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor
Anastasiadis'in ''geri dönün'' teklifine KKTC'den tepki
Akıncı TİHA'ya özel müzik çalma listesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Başarısı karşılıksız kalmadı! TUSAŞ'ın gurur günü
Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı!
Polonya paylaştı! Türk F-16'ları hayran bıraktı
Anlaşmaya varıldı! TB2 İHA, ATAK helikopteri satın alacaklar
Ümraniye'de ortalık karıştı: Kafasına taşla vurdu
Türkiye'nin gururu olacak! Tarihi gün yaklaşıyor
İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
Okullarda aşı ve PCR'a e-takip
Kritik ziyaret başladı: Türkiye'ye de gelecek
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerilim
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Doktordan yatırım tavsiyesi!
AKINCI, bugün envantere girecek
Havalimanında Manga sürprizi
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den
Klip için rota Avrupa
Benim canım doğmuş
Tiyatroseverler buluştu
Sete çıktılar
İki yıl sonra sahnede
29 Ağustos 2021 Pazar 11:44:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 11:44:00

TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ilk uydu ihracatına imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yeni uydu ihracatına hazırlanıyor.

TUSAŞ, yeni uydu ihracatına hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk uydu ihracatına imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yakın zamanda bu başarıya bir yenisini daha ekleyecek.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve şirketin bu alandaki faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Şirket bünyesinde uzay bölümünün 16 yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren Nas, bu süre içerisinde çok büyük gelişmeler gösterildiğini, halihazırda Türksat 6A uydusunun uçuş modeli, öncesinde mühendislik modeli üzerinde entegrasyon, montaj, test faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Türksat AŞ için üretilen haberleşme uydusu projesinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade eden Nas, ayrıca yakında bir markaya dönüşecek, tamamen elektrikli itki sistemiyle çalışan uluslararası pazara yönelik haberleşme uydu çalışması yürüttüklerini dile getirdi. Nas, şöyle konuştu:

"Geliştirme faaliyetini Arjantin merkezli INVAP firmasıyla ortak kurduğumuz GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ vasıtasıyla yapıyoruz. Bir müşterimiz de oldu. Arjantin'deki ARSAT operatörü için geliştirdiğimiz uyduya dayalı haberleşme uydusu yapacağız. Yüksek veri transferi yapabilen bir haberleşme uydusu. Uluslararası alanda GSATCOM şirketimiz bir ihracat yaptı. Uzay alanında bizim açımızdan çok önemli, başarılı bir olay olarak görüyoruz bunu. Başka ülkelerde de ihalelere girdik. GSATCOM'u yakın zamanda, 2 yılı biraz aşkın bir süre önce kurduk. Kazakistan'da bir haberleşme uydusu ihalesine girdik, son ana kadar çok iyi bir şekilde getirdik. Uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. Başka ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçları var. Oralarda da teklifler vermek için fırsatları kolluyoruz. Yakında benzer bir haberleşme uydusuna yönelik görüşmelere de başlayacağız. İkinci uydudan sonra devamı da gelecek."

YURT İÇİNDE DE GÖREVE HAZIR

Uyduyu çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını belirten Nas, kütlesi düşük olduğu için iki uydunun aynı fırlatıcıyla gönderilebildiğini anlattı. Nas, geleneksel büyük uydulara nazaran yine 15 yıldan fazla çalışan, kapasiteleri yüksek uyduları fırlatma ve üretim masrafları düşük olduğu için çok daha maliyet etkin üretebildiklerini vurguladı.

Yurt içinde de bu tür uydular için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Nas, haberleşme uydularını yurt içi imkanlarla yapabilmeyle ilgili bütün kabiliyetleri kazandıklarını söyledi. Nas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ordumuzun bir haberleşme uydusu ihtiyacı söz konusu. Onu da bu tür bir çözümle verebilmemiz mümkün. Türkiye'deki operatörümüzün 2030'dan önce, 2025'ten sonra bazı uydularını yenilemesi gerekiyor. Onlarla ilgili de görüşmeler yaptık. O fırsatlar var. Yetkinliğimizin hem kimyasal hem elektrikli itki sistemlerinde oluştuğunu, maliyet etkin çözümler ve hızlı üretme kapasitesine sahip olduğumuzu düşündüğümüzde yurt içindeki ihtiyaçları da karşılayabilecek noktadayız. Gözlem uydularında da bu bariz şekilde ortada."

Selman Nas, uydu projelerinde yurt içinde şirket ve kurumlarla olabildiğince yüksek seviyede iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Etiketler : TUSAŞ Uzay Sistemleri Türksat AŞ TUSAŞ
Bonkör Demet

Bonkör Demet
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
İstanbul'a geldiler

İstanbul'a geldiler
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Zeynep'ten Murat sürprizi

Zeynep'ten Murat sürprizi
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Pelin yoğun tempoya giriyor

Pelin yoğun tempoya giriyor
Beklenen albüm yolda

Beklenen albüm yolda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER