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TÜROB: KDV indirimi sektöre çok yararlı olacak
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01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57:00

TÜROB: KDV indirimi sektöre çok yararlı olacak

Kaynak: AA

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Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin, "Vergi indirimi kararı memnuniyet verici. Kovid-19'dan en fazla olumsuz etkilenen sektör olarak içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci aşabilmek zaman alacaktır." dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektöründe KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesine ilişkin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak 2021'de de devam etmesi sektör için büyük önem arz ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti.

Resmi Gazete'de de dün yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

TÜROB Başkanı Eresin, AA muhabirin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vergi indirimi kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörün turizm olduğunu dile getiren Eresin, içinde bulundukları sıkıntılı süreci aşabilmenin zaman alacağını anlattı.

"Destekler gelecek yıl da sürmeli"

TÜROB Başkanı Eresin, sektördeki toparlanmanın başlangıcının 2021 baharını bulacağını kaydederek, bu nedenle sektöre sağlanan desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eresin, "Turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için bu tip desteklerin yansıması diğer sektörlerde olduğu gibi hemen hissedilmiyor. Bu yüzden desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli." diye konuştu.

Sağlanan desteklerin çok yararlı olacağını dile getiren Eresin, "Ancak 2021'de de devam etmesi sektör için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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