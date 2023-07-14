Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki hububat ve bakliyat ihracatı 5 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 213 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği 5 milyon 45 bin 262 ton ürün karşılığında 5 milyar 510 milyon 942 bin dolar kazandı.

Sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi.

Sektör, en çok ihracatı 2 milyar 5 milyon 15 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 1 milyar 185 milyon 306 bin dolarla Afrika ve 593 milyon 97 bin dolarla Amerika kıtası izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 966 milyon 207 bin dolarla Irak yer alırken, 354 milyon 566 bin dolarla ABD ikinci, 237 milyon 562 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörlerindeki ihracatın olumlu sürdüğünü belirtti.

Daha fazla ihracat sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüz yeni pazar arayışlarını ve var olduğu pazarlardaki gücünü artırmak için çaba gösteriyor. Bu yılda da ülkemize daha fazla döviz sağlamak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ürünlerimiz kaliteli ve talep görüyor. Bu durum ihracat verilerimize de yansıyor. Sektörümüzün ihracattaki yükselişi sürüyor. Yılın ilk yarısındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemindeki rakamları arkasında bıraktı. Bu durum bizi mutlu ediyor. Yılın ilk yarısında ihracatımız 5,5 milyar doları buldu. Bu ihracatımızı daha da yükseğe taşımayı amaçlıyoruz. Ümit ediyorum ki gelecek dönemlerde daha güzel ihracat verilerini alacağız. Sektörümüzün önü açık ve avantajlarımızı kullanarak ülkemize katkı sağlamak istiyoruz."