VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Tarihi filmde sete paydos!
Meryem yine Cannes'da
Caner'e karşı ön yargılıydım
Rüşvet skandalı derinleşiyor...
Maaş ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Cevizin kendi kadar suyu da yararlı
Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar
ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz
Manisa'da kayıp ikizlerden acı haber
Kripto paralar Rusya'da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabilir
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Türkiye ve ABD, birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır
Bakan Akar, Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
Beyaz Saray: Türkiye'nin endişeleri giderilecek
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Çavuşoğlu, Di Maio ve Guterres ile görüştü
TOGG'da bir aşama daha kaydedildi: Parçalı denemeler başladı
19 Mayıs 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 11:30:00

Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Yeni sondaj gemisinin görev yeri Doğu Akdeniz olacak.

Yeni gemi Güney Kore'den yola çıkmıştı. Bugün, Mersin Taşucu Limanı'na demir attı

Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak

7. NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİ

7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

İSMİ MERAK KONUSU

Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra filonun 4'üncü gemisinin isminin ne olacağı merak konusu.

Yeni geminin adının göreve başladıktan sonra duyurulması bekleniyor.

Etiketler : türkiye sondaj gemisi akdeniz
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Caz rüzgarı

Caz rüzgarı
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Enver Paşa oldu

Enver Paşa oldu
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek
hapsi istendi

hapsi istendi
Ferrari'den tramvay'a transfer!

Ferrari'den tramvay'a transfer!
Sahneden son uyarı!

Sahneden son uyarı!
Ceylan Monroe

Ceylan Monroe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX