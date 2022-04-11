Türkiye'nin planı hazır

Türkiye; ABD'nin 40 adet F-16 Blok 70 ile 80 adet savaş uçağının modernizasyonu için kit satın alma talebine olumlu cevap vermesi halinde aralarında Rus malı SU-57'nin de bulunduğu yeni nesil savaş uçağı temin seçeneklerini gündemi dışına alabilecek. Bu durumda, Milli Muharip Savaş Uçağı (MMU/TF-X) envantere alınana kadar hava-hava muharebesinde oluşabilecek zafiyet 120 adet F-16 Blok 70 uçağı ile kapatılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderilen mektubunda, Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği belirtilmişti. Kongre'nin F-16 ve modernizasyon kiti satışıyla ilgili mektubu, Türkiye'nin hava gücüyle ilgili planlama ve seçeneklerini yeniden gündeme getirdi.

270 ADET ALINDI

F-16 savaş uçakları, Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu gücünü oluşturuyor. 1987 ile 1999 yılları arasında çoğunluğu Türkiye'de üretilen 44 adet F-16 Blok 30, 116 adet F-16 Blok 40 ve 80 adet F-16 Blok 50 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Böylece 240 F-16 uçağı envanterde yer aldı. 1999 yılında Türkiye'deki üretimin durmasının ardından 30 adet F-16 Blok 50+ konfigürasyona sahip uçak satın alındı. Böylece envantere giren F-16 serisi jet sayısı 270'e çıktı.

F-16 jetlerinin blok seviyeleri farklı teknoloji seviyelerini ifade ediyor. Türkiye, 2000'li yıllarda envanterde yer alan 165 F-16 savaş jetinin modernizasyonunu da gerçekleştirdi. Resmi rakamlar açıklanmadığından kaza kırım ve diğer nedenlerle devre dışı bırakılanlar olduğu için bugün envanterde yer alan F-16 sayısının 245 dolayında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, 30'un üzerinde de modernize edilen F-4 2020 savaş uçağına sahip.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye, 2020 yılların sonu ve 2030'lu yıllarda hava taarruz gücünü ağırlıklı olarak TF-X ve F-35 jetlerine göre planladı.

F-35 KRİZİ

Ancak ABD, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı olan F-35 programından çıkardı. Türkiye, Milli Savaş Uçağı'nın envantere 2030'da girecek olması nedeniyle önümüzdeki sekiz yıl hava gücünde oluşabilecek zafiyeti engellemek için bir dizi seçeneği gündemine aldı. ABD'den F-16 ve modernizasyon kiti satın alma talebi bu çerçevede önem taşıyor. Bu talebin Kongre'den onay alması ve nihai aşamada gerçekleşmesi durumunda, Türkiye; 4+ nesil olarak ifade edilen 120 dolayında F-16 Blok 70 savaş uçağına sahip olacak.

Kongrenin talebi reddetmesi durumunda ise Türkiye'nin, Fransa ve İngiltere'den savaş uçağı satın alma ya da Rusya'dan SU-57 gibi yeni nesil savaş uçağı satın alma seçenekleri yeniden gündeme gelecek. En güçlü seçeneklerden biri olan SU-57 konusu daha önce de gündeme gelmişti.