Türk Petrol Şirketi'nin Mardin'nin Nusaybin şehrinin 32 km doğusunda ve Suriye sınırından 3.5 km uzaklıkta bulunan bölgede keşfedilen petrolün duyurulması üzerine ülkemizde büyük bir sevinç yaşanmıştı. Dev petrol keşfinin yankıları Avrupa'da da duyuldu. Yunanistan basınında Türkiye'nin doğalgaz ve petrol çalışmalarına dikkat çekildi. Yunan basını "Milli Enerjide Güçlü Türkiye" olarak paylaşılan Türk Petrol Şirketi'nin sosyal medya paylaşımına da dikkat çekti.

API DEĞERİ 11.8 OLAN AĞIR PETROL KEŞFEDİLDİ

Türk Petrol Şirketi'nin duyurduğu bilgide Mardin'nin Nusaybin şehrinin 32 km doğusunda ve Suriye sınırından 3.5 km uzaklıkta, API değeri 11.8 olan ağır petrol keşfedildi. Aynı zamanda yeni kuyuların açılmasıyla birlikte bölgede petrol arama çalışmalarına da devam ediliyor.

PETROL VE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Son olarak TPAO'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda Suriye sınırına yaklaşık 3,5 kilometre mesafede yer alan Günyurdu-1 kuyusunda 9 Aralık'ta başlayan üretim testleri devam ediyor.