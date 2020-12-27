Türkiye'nin Otomobili tanıtımından bu yana büyük yol aldı

TOGG'un Twitter hesabından "#YeniLigde1Yıl" etiketiyle bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." denildi.

VİDEODA, TOGG'UN ÜRETİMİNDE BİR YILDA GELİNEN AŞAMAYA DA YER VERİLDİ.

Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandığı bilgisine yer verilen videoda, Türkiye'nin binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna geldiği aktarıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM LİSTESİ TAMAMLANDI

Nikel oranının zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağladığı vurgulanan videoda, enerji depolamada ve farklı sektörlerde için üretim planlandığı, yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Doğuştan elektrikli TOGG'un geldiği aşamayla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.

C-SUV MODELİ İÇİN 32 ÜLKEDE TASARIM TESCİLİ ALINDI

Stil tasarımı konusunda ise, tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları, desen ve malzeme seçimleri tamamlanırken, C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı. Ayrıca, TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı.

TEDARİKÇİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Paylaşılan videoda, C-SUV modeli için tedarikçi seçimlerinin de tamamlandığı bilgisi yer aldı. Bu kapsamda, yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayiinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi, tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

"USE CASE MOBİLİTY" KAVRAMI TOGG ADINA TESCİL EDİLDİ

Öte yandan, "USE CASE Mobility" kavramı da küresel olarak TOGG adına tescil edildi. Mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatılırken, yüzde 85'i yerli olmak üzere 200 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 40 start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalanırken, 9 strat-up ile çalışma başlatıldı.

Kurumlara veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda da çalışmalar başlatıldı. Yaygın şarj altyapısı için ilgili paydaşlarla da çalışma başlatıldı.

DİJİTAL MECRALARDA TAKİPÇİ SAYISI YÜKSELDİ

TOGG, dijital mecralarda da takipçi sayısını yükseltmeye devam etti. Linkedin'de 240 bin takipçi sayısına ulaşan TOGG, Twitter'da 390 bin, Instagram'da da 120 bin takipçi sayısına yükseldi.

KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI BAŞLATILDI

"TOGG" tüketici markası ismi olarak belirlenirken, marka bilinirliği ve desteği yüzde 90 seviyesine yükseldi. Ayrıca, Türkiye ve Almanya'da hedef grup analizleri yapılarak, kullanıcı arayüzü tasarımı da başlatıldı.

ÇALIŞAN SAYISI 280'E ULAŞTI

TOGG ekibinde çalışan sayısı 113 kişiden 280 kişiye ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı ise 220'ye yükseldi. 17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile de küresel yetkinlik ve tecrübeler Türkiye'ye geri kazandırıldı. Pandemi döneminde ise toplam çalışan sayısı ikiye katlandı.

Fabrika hakkında da bilgilerin yer aldığı videoda, Gemlik tesislerinde inşaatın, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de başladığı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında, zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24 bin 400 adede ulaşıldı. Enerji, boya, gövde binaları zemin güçlendirmesi tamamlanarak beton dökümüne başladı.

Ayrıca, üretim hatları için de makine teçhizat alımına başlandı.