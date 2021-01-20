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20 Ocak 2021 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 16:13:00

Türkiye'nin konuştuğu altın keşfinde yeni gelişme: Resmen teyit edildi

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Türkiye'nin konuştuğu Gübretaş'ın 3.5 milyon onsluk altın keşfiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi.

Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.

Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bildirilmişti.

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Etiketler : altın keşfi türkiye altın
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