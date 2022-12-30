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30 Aralık 2022 Cuma 11:20:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:20:00

Türkiye'nin ihracatı kasımda 21 milyar 900 milyon dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalatı yüzde 14 yükselişle 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 yükselerek 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 71,4'e geriledi.

İhracat, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 153,4 artışla 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 83,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasımda 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu ticaret bakanlığı ihracat dış ticaret
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