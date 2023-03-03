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03 Mart 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 10:00:00

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocakta yüzde 17,6 azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalışla 2,6 milyon tona geriledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ocak ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalışla 2,6 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise ocakta yıllık bazda yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 42 azalışla 733 bin tona, değerde ise yüzde 48,3 düşüşle 605 milyon dolar seviyesine indi.

İthalat ise miktar yönünden yüzde 9,1 azalışla 1,2 milyon tona, değerde yüzde 21,2 düşüşle 1,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Geçen yılın ocak ayında yüzde 84,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023'ün aynı ayında yüzde 55,3 seviyesine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, yassı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerinin yürürlük tarihinin 1 Nisan'a ertelenmesi kararıyla, söz konusu tarihe kadar Türkiye'ye ciddi miktarda ithal ürün gireceğini aktardı.

Yayan, şunları kaydetti:

"Depremle ortaya çıkan ihtiyacı karşılama konusunda hiçbir sıkıntısının olmayacağı öngörülen Türk çelik sektörü, deprem bölgesinde AFAD'ın yapacağı konut yatırımları ile ilgili ihtiyaçları, girdi maliyetlerinde ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar hariç tutulmak kaydıyla, 1 Şubat'taki fiyatlar üzerinden sabitlemeye hazır olduğunu beyan etmiştir. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine ve 1 Nisan'dan itibaren vergilerin uygulamaya aktarılmasına bağlı olarak, sektörün gerek üretiminde gerek ihracatında iyileşme sağlayacağı ve aynı zamanda oluşan yeni kapasiteler sayesinde, ithal ikamesi bakımından da ciddi kazanımlar sağlayarak, Türk ekonomisine olan katkısını azami seviyeye çıkartması beklenmektedir."

Etiketler : türkiye çelik ekonomi

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