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Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı
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01 Aralık 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 11:45:00

Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon ton olarak hesaplandı.

Söz konusu üretim, ocak-ekim döneminde ise yüzde 8,8 azalışla 27,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 2,9 milyon ton, ocak-ekim döneminde ise yüzde 17,1 artışla 31,9 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ekimde çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 3,9 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 8,2 azalışla 780,2 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 36,4 azalışla 8,5 milyon ton, değer yönünde ise yüzde 44,7 azalışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 3,1 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 5,2 azalışla 1 milyar dolar oldu.

İthalat, ocak-ekim döneminde 2022'nin aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 18,8 artışla 14,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 5,2 azalışla 12,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 92,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 54 seviyesine geriledi.

Etiketler : türkiye çelik üretim dış ticaret
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