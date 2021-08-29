VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarısı karşılıksız kalmadı! TUSAŞ'ın gurur günü
Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı!
Ümraniye'de ortalık karıştı: Kafasına taşla vurdu
Türkiye'nin gururu olacak! Tarihi gün yaklaşıyor
İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
Okullarda aşı ve PCR'a e-takip
Kritik ziyaret başladı: Türkiye'ye de gelecek
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerilim
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Doktordan yatırım tavsiyesi!
AKINCI, bugün envantere girecek
İki yıl sonra sahnede
Yalınayak konser
Kınanmaktan korkmuyorum
Gece ağrısı boyun fıtığı habercisi olabilir
Karın zarı kanseri de var!
Pandemide kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 29 Ağustos
PKK'yı anneler çökertecek
İslamofobi yeniden hortladı: Çirkin yakıştırma görevinden etti
ABD'den "Afganistan" misillemesi... Operasyon düzenlediler
İşte 28 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
Diyanet'ten deniz ürünleri ile ilgili yeni açıklama
Thodex reklamlarında oynayan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusu
29 Ağustos 2021 Pazar 10:02:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:29:00

Türkiye'nin gururu olacak! Yusufeli Barajı'nın son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak

ABONE OL

Türkiye'nin en yüksek dünyada ise üçüncü en yüksek baraj olacak olan Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. İnşaatın son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.

Sabah'ta yer alan haberde yapımına 26 Şubat 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılarak başlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.

275 METRELİK GÖVDE

Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan ve gövdesi 4 milyon metreküp beton dökülerek inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatına temsili son metreküp beton harcı önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak törenle dökülecek.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin özkaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen ve gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

ZOR ŞARTLARDA BAŞARDIK'

Barajda beton işlemlerinin tamamladığını ve dökülecek son beton için Başkan Erdoğan'ı beklediklerini ifade eden Limak İnşaat Altyapılar Genel Müdürü Mustafa Baştürk, "2013 yılında kazı çalışmalarıyla projeye başladık. Şu anda gövde betonunu tamamladık. Sadece bir mikserlik beton ayırarak Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dökelim istiyoruz.

Diğer üniteleri de yaklaşık yüzde 98 mertebesinde tamamladık. İnşaat başladığından itibaren ortalama 3 bin 500 işçi ile 100 Türk mühendis çalıştı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu arkadaşlarımızla zor şartlarda yapılan bir projenin, zor şartlarda yapılan imalatların çözümüne beraber ortak olduk ve zor şartlarda bu işi başardık" ifadelerini kullandı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Duvar gövdesinin 36 metre konsolla durmakta olduğunu ifade eden Baştürk, "Bu yapı bildiğimiz yapılardan zordur. Gerek döküm gerek kalıp üretimi ve çözümü manasında üreterek yaptık. Bunun için de gurur duyuyoruz.

Arkadaşlarımız 275 metre yüksekliğinde, konsol ve altı boş bir yerin üstünde çalıştılar. Büyük işler başardık. Bu baraj, kendi kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yüksek barajı. Baraj kapsamında toplam 72 kilometre yol ve bunun 57 kilometresi tünel olarak yaptık" diye konuştu.

BİR BEBEK GİBİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya ise, "Proje kapsamında 20 kadın mühendis olarak görev almaktayız, her birimin içindeyiz. Bundan da ayrı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Beton döküldüğü ilk gün de buradaydık, beton bitti yine buradayız.

Başından sonuna kadar burada olmak çok güzel bir duygu. Baraj gövdesi bir bebek gibi gözümüzün önünde büyüdü. Her adımını tek tek gözlemleme şansımız oldu. Bu da büyük bir şanstı bizim için" dedi.

Etiketler : Artvin Yusufeli Barajı Türkiye
Güle oynaya çekiyoruz

Güle oynaya çekiyoruz
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Hamile Korel aşı oldu

Hamile Korel aşı oldu
Belçika'da annesiyle tanışacak

Belçika'da annesiyle tanışacak
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Polisiye dizi ile ekranda

Polisiye dizi ile ekranda
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER