Türkiye'nin doğal gaz depoları genişliyor

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21 Temmuz 2022 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 09:16:00

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesi artacak

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Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe yükselecek.

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğalgaz akış testi gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz depolama tesisinde kapasite yaklaşık yüzde 44 artışla 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılacak. Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, iki deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.

9 KUYUDA SONDAJ

Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor. Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor. Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan söz konusu projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor. Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Karadaki depolamanın yanında Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin de devreye girmesiyle denizdeki depolama kapasitesi de arttı.

GEMİLER DE DEVREDE

Gemi, söz konusu LNG'nin günlük 28 milyon metreküpünü gazlaştırarak ulusal şebekeye aktarabiliyor. Ayrıca, gemilerden transfer edilen gazın ulusal şebekeye aktarılabilmesi için geliştirilen ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkenin arz güvenliğine katkı sağlaması amaçlanan Saros FSRU Projesi de devam ediyor. Böylece, tedarik sorunlarının yaşanabileceği süreçlerde arzda bir sorun yaşanmayacak. Bir yandan kış için gaz tedariki ve depolaması sürerken, diğer yandan da daha önce keşfedilen ve toplamı 540 milyar metreküpü bulan Karadeniz gazının karaya çıkarılması için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor.

TUZ GÖLÜ'NDE ÜRETİM ARTACAK

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de mevcut 1.2 milyar metreküp kapasitenin, genişletme çalışmalarıyla 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 80 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor. Yeni keşfedilen depolama mağaralarıyla da kapasite 15 milyar metreküpe çıkarılacak.

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI BUGÜN KISITLI BAŞLIYOR

Avrupa ile Rusya arasında doğalgaz gerginliği devam ederken, Kuzey Akım'da gaz akışının azaltılmış kapasiteyle de olsa bugün başlaması bekleniyor. Bloomberg'in haberine göre, Gazprom Kuzey Akım boru hattından Avrupa'ya gaz akışına azaltılmış bir kapasiteyle başlamaya hazırlanıyor. Reuters'in ulaştığı kaynaklara göre de boru hattı zamanında faaliyete geçecek ancak kapasitesi günde yaklaşık 160 milyon metreküpten az olacak. Kaynaklardan biri, bugünden itibaren Kuzey Akımı üzerinden beklenen doğalgaz hacimleri hakkında da, "Gazprom, 11 Temmuz'dan önceki (bakım öncesi) seviyelere geri dönecek" dedi. Bakım çalışması öncesinde Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı kapasitenin yüzde 40'ı ile sınırlandırılmıştı. Öte yandan Avrupa Birliği, üye ülkelerin doğalgaz kullanımında yüzde 15'lik kesintiye gitmesini hedefleyen bir önlem planını teklif etmeye hazırlanıyor.

Etiketler : Silivri Yer Altı Doğalgaz doğalgaz abd ab depolama Gazprom
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