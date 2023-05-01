Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen santral, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü; uluslararası standartlar referans alınarak, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetim ve onaylarıyla bu yıl içinde devreye girecek.

Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.