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01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:23:00

Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona yaklaşılıyor. Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak santral, bugün yapılacak yakıt yüklemesiyle resmen nükleer tesis statüsü kazanacak.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen santral, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü; uluslararası standartlar referans alınarak, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetim ve onaylarıyla bu yıl içinde devreye girecek.

Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Etiketler : Türkiye santral akkuyu
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