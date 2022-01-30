Türkiye'nin beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu

Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl Türkiyede:

1 milyon 640 bin Bulaşık Makinesi

2 milyon 250 bin Buzdolabı

2 milyon 150 bin Çamaşır Makinesi

1 milyon 120 bin Derin Dondurucu

1 milyon 70 bin Fırın

250 bin Kurutucu, satıldı.



2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupanın birincisi