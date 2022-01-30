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30 Ocak 2022 Pazar 22:31:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 22:31:00

Türkiye'nin beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Etiketler : türkiye avrupa ekonomi mustafa varank
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