Türkiye'den yurt dışına kritik yerli teknoloji!

Ziyarette Bakan Varank'a TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Şirketin çalışmalarına ilişkin Tualcom Genel Müdürü Tunahan Kırılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem'den bilgi alan Varank, sunumun ardından Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceledi.

Varank'ın ziyareti sonrasında Kırılmaz, AA muhabirine şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tualcom'un 8 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" ile kurulduğunu belirten Kırılmaz, daha sonra TÜBİTAK desteği ve savunma sanayi kuruluşlarına sağladıkları ürünlerle projelerine devam ettikleri söyledi.

Kırılmaz, çoğunluğu mühendis ve teknisyenlerden oluşan 60 kişilik ekiple en alt seviyeye kadar tasarım ve üretim yaptıklarını dile getirdi.

Yurt içi ve dışında birçok platformun kritik bileşenlerini sağladıkları bilgisini veren Kırılmaz, özellikle İHA, SİHA, füze ve mühimmatların alt sistemlerini geliştirdiklerini ifade etti.

Kırılmaz, ürettikleri ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sini ihraç ettiklerine dikkati çekerek şöyle dedi:

"Bunu daha da geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ürünlerimiz, yüksek teknolojili ve oldukça küçük boyutlu olmaları nedeniyle tüm platformlara entegre edilebilen yapılarıyla tercih ediliyor. Yabancı muadillerden daha başarılı performans sergileyebiliyoruz. Bu sayede de yoğun talep görüyoruz. Şu an çoğunluğu İHA ve füzeler olmak üzere milli platformlarımızda yabancı ürünler yerine bizim ürünlerimiz tercih ediliyor. Elektronik harp ve haberleşme sistemleri gibi kritik bileşenlerden oluşan ürünlerimizin ithal ediliyor olması zaten problemlere neden olabiliyor. Bu sebeple ürünlerimizin yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle üretilmesi kritik öneme sahip."

Firmanın ihracat tutarı 1,5 milyon dolara yaklaştı

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini söyleyen Kırılmaz, Almanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, Güney Kore, İtalya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

Kırılmaz, geliştirdikleri ürünlerin kalite ve performans açısından dünyayla rekabet edebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkeye satış yaptığımızda diğer ürünlerimize de talep oluyor. Bu yüzden gelişerek devam eden ihracatımız söz konusu. Gram başına 40-50 dolar mertebesinde katma değeri olan ürünler geliştiriyoruz ve ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Son dönemde ülkedeki füze ve mühimmat projelerinde şirketin ürünlerinin kullanılmaya başlandığını belirten Kırılmaz, geliştirdikleri karıştırmaya dayanıklı "Anti-Jam" sisteminin yüksek başarı ve küçük boyutları sayesinde büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kırılmaz, yakın zamanda 8 antenli "Anti-Jam" sistemi geliştirdiklerini, bu sistemin de yüksek performansıyla İHA ve SİHA platformlarında talep edilebileceğini ifade etti.

Milli konumlama sistemi

Sürü haberleşmesi sistemleri de ürettiklerini belirten Kırılmaz, bunların yerli platformlarda aktif olarak kullanıldığını ve füze-İHA, İHA-İHA, İHA-yer haberleşmesi gibi tüm haberleşmeleri milli ürünlerle yapabildiklerini bildirdi.

Kırılmaz, sürü konseptli elektronik harp sistemi çalışmasıyla birden fazla platformun birbiriyle haberleştirilerek daha etkin bir kabiliyete kavuşulacağını dile getirerek, "Sistemlerimizin maliyet etkin ve küçük boyutlarda olması, bunların birbiriyle haberleşecek şekilde modellenmesi, ciddi bir güç ve yetenek olması bakımından önem taşıyor. Biz de yeni konseptlere uygun yeni donanımları geliştirerek savunma sanayimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

GPS ve GNSS'den bağımsız milli konumlama sistemi üzerinde çalıştıklarını bildiren Kırılmaz, şunları kaydetti:

"Burada da platformlarımız kendi konumlarını milli çözümlerimizle sunabilecekler. İlk denemelerini yapmaya başladık, çeşitli uçuşlarda gösterimlerimizi yapıyoruz. Bu sistem platformlarımız için global navigasyon uydularına ihtiyaç duymadan kendi milli çözümlerimizle bölgesel bir navigasyona uyum sağlayabiliyor. Böylelikle bir İHA'mız ya da füzemiz üzerinde hiçbir GPS alıcısı olmadan da uçuş yapabilecek."

- "Milli Uzay Programı'na ciddi katkılarımız olabilir"

Kırılmaz, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerine özellikle haberleşme, telemetri ve milli navigasyon sistemi tarafında ciddi katkı sunabileceklerini belirterek, "Zaten biz bunları eskiden beri belli platformlar için çalıştığımız için hazırlık seviyemiz yüksek. Hatta önümüzdeki aylarda bir pilot bölgede uygulama yapmayı hedefliyoruz. İHA, SİHA, füze ve mühimmatlarımız yabancı konumlama sistemi ihtiyacı olmadan kendi konumlarını bulabilecek, hedeflerine rahatlıkla milli sistemlerle ulaşmış olacaklar." dedi.