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17 Kasım 2021 Çarşamba 12:31:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 12:31:00

Türkiye'den rekor büyüme!

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesi üzerinde konuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nitekim IMF Ekim Görünüm Raporu'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, nisan raporuna göre 2.9 puan artış ile G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışın olduğu ülke Türkiye'dir." dedi.

Bakan Muş, "Benzer şekilde eylül ayında OECD tarafından açıklanan güncel projeksiyonlarda da 2021 yılına ilişkin büyüme oranında 2020 haziran ara raporuna göre 4.1puan artışla en fazla yukarı yönlü revizyon Türkiye için yapılmıştır" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

1.6 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLANDI

Bakan Muş, pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisinin 2021 eylül ayı itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yarattığına dikkat çekerek, "Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61.9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de aşarak ekim ayı itibarıyla yüzde 77.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, üreten ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşma noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızın en önemli göstergelerinden biridir" dedi.

İHRACAT YÜZDE 34 ARTTI

Bakan Muş, 2021 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, ithalatın ise yüzde 22.5 oranında atarak 215.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Muş, "2021 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamımızla, 2019'da ulaşış olduğumuz 180.8 milyar dolar yıllık ihracat rekoru aşılmıştır. Ayrıca son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırılmıştır" dedi.

Etiketler : Bakan Muş TBMM Plan ve Komisyonu ihracat rekoru
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