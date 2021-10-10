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10 Ekim 2021 Pazar 11:05:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 11:05:00

Türkiye'den devrim gibi hamle: Üretim üssü olacağız

Kaynak: AA

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Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Türkiye'nin lityum iyon pilini kısa sürede üretmeye başlayacağını ifade etti. Türkiye'nin bir pil üretim üssü haline geleceğini belirten Özsoy, 'Ham madde konusunda da yerli üretim konusunda da çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin kendi lityum iyon yerli ve milli piline kavuşması için 5–6 aylık bir süresi kaldı. Bu sadece ASPİLSAN için değil, Türkiye pil üreten bir ülke olma yeteneğine sahip olacak' dedi.

Özsoy, AA muhabirine, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk lityum iyon pil üreticisi olarak yatırımlarını yaptıklarını söyledi.

Makine ekipmanını getirerek 2022'nin ilk çeyreğinde seri üretime başlamayı planladıklarını belirten Özsoy, "Üreteceğimiz piller silindirik olacak. Özellikle taşınabilir cihazların enerji ihtiyacını karşılayabilecek piller ancak bunlarla belirli ölçülerde araç bataryaları yapmayı planlıyoruz." dedi.

ASPİLSAN'ın üreteceği pillerle elektrikli araçlara batarya yapabilecek imkana kavuşacağını dile getiren Özsoy, şöyle devam etti:

"Buradaki en önemli husus, teknolojinin ASPİLSAN'a ait olması. Biz herhangi bir yatırımı, lisansı Türkiye'ye getirmek yerine kendi teknolojimizi geliştirerek, Ar-Ge'mizde yaptığımız çalışmaları ürüne çevirerek halkımıza sunacağız. Önümüzdeki dönemde üreteceğimiz her türlü araç gereçte kendi pillerimizi kullanma imkanına kavuşmuş olacağız. Ham madde konusunda da yerli üretim konusunda da çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin kendi lityum iyon yerli ve milli piline kavuşması için 5–6 aylık bir süresi kaldı. Teknolojiyi ülkemize getirmiş ve geliştirmiş olacağız. Gelecekte bu konuda kullanılabilecek piller için altyapıyı kuracağız. Bu sadece ASPİLSAN için değil, Türkiye pil üreten bir ülke olma yeteneğine sahip olacak."

Türkiye'nin bir pil üretim üssü haline geleceğini belirten Özsoy, "Türkiye'de bununla ilgili gerekli ham madde var. Lityum var, Eti Maden bunu açıkladı. Aynı şekilde nikelimiz var, kobaltımız var. Bunları yapmamız için irademiz gerekiyordu, kendimizi geliştirmemiz ve teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyordu. ASPİLSAN bunların hepsini yaptı." diye konuştu.

Özsoy, bu çalışmaların ilk adımlarını atan şirket olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karbon salınımı nedeniyle elektrikli araçlar ve iş makinelerine kadar veya güneş enerjisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjilerinin depolanmasına kadar birçok konuda bu pillerin kullanılması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda ASPİLSAN çok önemli bir cari açığın önlenmesinde ilk adımı atmış oluyor. Bunun yanı sıra Trakya Üniversitesi ile hidrojen üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hidrojen en az elektrokimyasal enerji depolama kadar önemli. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizi pazara sunacağız. Ülkemizin karbon ayak izinin azaltılması ve enerji açığının süratle kapatılması için bir ilk olma özelliği taşıyor olacağız."

Etiketler : ASPİLSAN Türkiye PİL
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