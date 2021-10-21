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21 Ekim 2021 Perşembe 08:02:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 08:02:00

Türkiye'den Avrupa'ya dev ihracat!

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Türkiye'den Avrupa Birliği bölgesine 30 bin adet yük vagonu tekerleği ihraç edeceği açıklandı. İhracatı gerçekleştirecek olan KARDEMİR fabrikasından, "İthalatla mücadele etmeye devam ederken, ihracat ve pazarlama çalışmalarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Avrupa Birliği bölgesindeki alıcılar ile 30 bin adet yük vagonu tekerleği ihracatı için anlaşma yaptığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan KARDEMİR yetkilisi, 2021 yılında yerli yük vagonu tekerleği ihtiyacının tamamını karşılayarak Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırdıklarını açıkladı.

KARDEMİR'den yapılacak yeni ihracat hakkında şunlar kaydedildi:

"Yıllık 200 bin demir yolu tekerleği üretim kapasitesine sahip fabrikamız, tamamladığı sertifikasyon süreçleriyle başta Avrupa pazarı olmak üzere demir yolu taşımacılığında kullanılabilecek yük vagonu tekerleklerini dünyaya ihraç edebilme yeterliliklerine sahip olmuştur. 2022 yılında AB bölgesine başlayacak olan ihracat sevkiyatlarımız sayesinde şirketimizin ve ülkemizin üretim gücünü Avrupa'ya tanıtırken bir yandan da ülke ekonomimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Sadece demir yolu tekerleğinde değil, sahip olduğumuz ve Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan demir yolu rayı, ağır profil ve 5,5-56 milimetre kangal ile demir ve çelik alanında ithalatla mücadele etmeye devam ederken, ihracat ve pazarlama çalışmalarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."
Etiketler : KARDEMİR demir yolu tekerleği Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları
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