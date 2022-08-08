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08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:18:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:18:00

Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi

Kaynak: AA

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Ocak-temmuzda söz konusu ürünlerin ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artış gerçekleşti. Bu dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 11,5 artarken ithalatı yüzde 6,3 azaldı.

Türkiye'nin "teknoloji yoğun ürün" ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 136,5 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin teknoloji yoğun imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük artış dikkati çekti.

Bu kategorideki ihracattan 6,5 milyar dolara yakını yüksek, 71 milyar doları da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.

Yüksek teknolojili ürün ihracatı 7 ayda 3,8 milyar doları buldu

Geçen yıl genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış bu yılın 7 ayında da sürdü.

Ocak-temmuz döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 136 milyar 548 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 114 milyar 542 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın 7 ayında ihracat yüksek teknolojili ürünlerde yaklaşık 3,8 milyar dolar, orta yüksek teknolojililerde 45,8 milyar dolar, orta düşük teknolojili olanlarda 43,9 milyar dolar ve düşük teknolojili ürünlerde 43,7 milyar dolar oldu. Yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 14,1'lik artışlar öne çıktı.

Yüksek teknolojili ürün ithalatında azalış trendi

Ocak-temmuz döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünlerinin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6 artarak 144 milyar 129 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının aynı döneminde bu ürünlerin ithalatı 114,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu 7 ayda "yüksek teknolojili ürün" ithalatındaki gerileme ise dikkati çekti. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 14,6 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ithalatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde söz konusu kategoride 13,7 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylece yüksek teknolojili ürün ithalatı yüzde 6,3 azaldı.

"Orta yüksek teknolojili ürünler" kategorisinde yaklaşık 61,8 milyar dolar, "orta düşük teknolojili ürünlerde" 50,5 milyar dolar, "düşük teknolojili ürünlerde" ise 17,9 milyar dolarlık ithalat kayıtlara geçti.

Etiketler : teknoloji yoğun ürün 7 ay İHRACAT
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