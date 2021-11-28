VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Yeni vaka 21 bin 655... "Aşınızı vaktinde yaptırın"
"Türkiye Avrupa'nın göçmen deposu değildir"
Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti
İsrail, nükleer müzakerelerde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması niyetinden rahatsız
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım
Türkiye'yi de örnek gösterdi!
Selçuk Bayraktar o anı anlattı
Yeni Zelandalı milletvekili kendi doğumuna bisikletle gitti
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
İçişleri'nden yeni genelge: Artık izin verilmeyecek
Terör örgütü bölgede köşeye sıkıştı
Türkiye yeni bir şehir kurdu
Komandolar ''girilemez'' denilen bölgede!
Türkiye'nin Latin Amerika açılımı
Salgın sürecinde talep arttı... Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı
Lego gibi birleştirdiler... Rusya'ya gönderildi
Türk mühendislerden büyük başarı
Sarıkamış'ta kış
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı
Kör olmaktan kurtuldu
28 Kasım 2021 Pazar 18:51:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 18:51:00

Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni pazarlara giren kozmetik sektörü, ihracatını artırmaya devam ediyor.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde sektör temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenler eşliğinde çevreye, cilde dost ürünleri ve sıfır karbon salımı sağlayacak ambalajları değerlendirdi.

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik sektörünün Türkiye'de 1800'lü yılların sonlarına dayandığını, küçümsenmeyecek bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de kozmetikte genellikle yabancı firmaların hakim olduğu gibi bir algı bulunduğuna dikkati çeken Kahrıman, ülkede 100 yılı devirmiş kozmetik şirketlerinin bulunduğunu kaydetti.

Bunları yansıtabilmek için kongre kapsamında da küçük bir müze oluşturduklarını, kokuları, kozmetik alanında kullanılan malzemeleri müzede sergilediklerini anlatan Kahrıman, müze ile kozmetiğin tarihine de ışık tuttuklarını dile getirdi.

Kahrıman, Türkiye'nin gül memleketi olduğunu, bir dönem temizlik için kullanılan sabunun da Türk girişimci tarafından ilk defa güzellik için kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'nin dünyada kozmetik alanında önemli bir ülke konumunda olduğuna işaret eden Kahrıman, "Sağlık Bakanlığının verilerine göre 3 bin 600 civarında üretim yeri var. Avrupa'da ve Orta Doğu'da birçok firmanın üretimi burada yapılıyor. Alternatif üretim merkeziyiz. Çok iyi kremler, parfümler, şampuanlar üreten bir ülkeyiz. Çok fazla insan kaynağımız ve çok fazla çeşitliliğimiz var. Biyo, doğal ve teknolojik kozmetik artık ülkemizde, AR-GE'leri yapılan ülkeler arasında. Türkiye de bir kozmetik ülkesi olacak." diye konuştu.

SALGIN SÜRECİNDE KOZMETİK ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Kongre başkanı Fuat Arslan da Türk kozmetik firmalarının sadece ülke genelinde değil, dünyada önemli bir potansiyele ulaştığını söyledi.

Sektörde ihracatın ithalatın önünde olduğunu aktaran Arslan, 1,1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirildiğini, cari açığın olmadığı ender sektörlerden biri olduklarını dile getirdi.

Arslan, sürekli gelişme kaydeden sektörün, salgın sürecinde de önemli bir ivme kazandığını bildirdi.

Sektörün salgın sürecine çok çabuk entegre olabildiğini anlatan Arslan, "Pandemi sürecinde yeni yaklaşımlar, yeni tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler kozmetiğe olan ilgiyi artırdı. Özellikle hijyen ürünleri kategorisinde pandemi döneminde inanılmaz yüksek oranlarda satışlar gerçekleştirildi. Salgın sürecinde sektör küçülmedi, tam aksine daha fazla büyüme kaydetti. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen sektör, özellikle son 2 yıldır yüzde 20 seviyesinde büyüme gerçekleştirdi." diye konuştu.

Dünya kozmetik sektörünün ticaret hacminin ilerleyen yıllarda 500 milyar dolara yükselmesinin beklendiğine dikkati çeken Arslan, Türkiye'nin de bu pastadan payını artırarak almaya devam edeceğini belirtti.

"TÜRKİYE, KOZMETİKTE MARKA OLMA YOLUNDA"

Arslan, Türk ürünlerine ilginin her geçen yıl arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sektörümüz coğrafi konum, genç kuşak gibi farklı avantajları çok iyi kullanmakta. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin bir kozmetik üretim üssüne dönüşmesini bekliyoruz. Global markalarla artık yerel yöneticilerle iş birliği geliştirme noktasındalar. İhracat noktasında özellikle pandemi sürecinde yeni pazarlara açılma imkanı bulduk. Daha önce ihracat yapmadığımız pek çok ülkeye iş birliği geliştirdik. En çok ihracatı hala Irak bölgesine yapıyoruz. ABD, Avrupa, Uzak Doğu'da birçok ülkeye ihracat kanalları oluşturduk. 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gelecek yıl da beklenenin üzerinde bir ihracat gerçekleşmesini bekliyoruz."

Türk firmaların da çok başarılı işlere imza attıklarını vurgulayan Arslan, uluslararası fuarlara katılım oranlarını yükselttiklerini, kendilerini her zaman yeni trendlere hazırladıklarını kaydetti.

Arslan, Türkiye'den en fazla ihracatın saç, cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik ve hijyen ürünlerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Türkiye kozmetik noktasında bir marka olma yolunda ilerliyor." dedi.

Etiketler : kozmetik ihracat ekonomi
İyi haberler geliyor

İyi haberler geliyor
Şimal'den sevindiren haber

Şimal'den sevindiren haber
Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber
Bana tuzak kuruldu

Bana tuzak kuruldu
Torun özlemi

Torun özlemi
Tolgahan'dan eşine pahalı jest

Tolgahan'dan eşine pahalı jest
3 yıl sonra döndü

3 yıl sonra döndü
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
Çocuk yasağımız vardı

Çocuk yasağımız vardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER