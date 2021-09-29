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29 Eylül 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 14:37:00

Türkiye'deki Fransız şirketlerden dev hamle!

Kaynak: AA

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Türkiye'deki Fransız şirketler yeni yatırımlara odaklandı. Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, Türkiye'ye yerleşmiş 450 Fransız şirketin bu yıl 16 milyar avroluk bir rakama ulaşmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Bu da ikili ticaretimizin ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor." dedi.

Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaretin son derece önemli boyutlarda olduğunu belirterek, "Geçen yıl 14 milyar avroluk ikili ticaret gerçekleştirdik. Son aylarda ikili ticaretin hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl 16 milyar avroluk bir rakama ulaşmamız söz konusu. Bu da ikili ticaretimizin ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor." dedi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Riester, Fransız Sarayı'nda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Altıncı Dönem Toplantısının, Türkiye ve Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerdeki paydaşlığın yeni dinamiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye yerleşmiş 450 Fransız şirketin olduğunu anımsatan Riester, "Bu şirketlerin 2014-2019 yılları arasında 5 milyar avro tutarında yatırımları vardı. Önümüzdeki yıllarda 750 milyon avroluk bir yatırım perspektifi söz konusu. Fransız şirketlerinin Türkiye'deki etkisi gerçekten büyük." dedi.

Riester, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaretin son derece önemli boyutlarda olduğunun altını çizerek, "Geçen yıl 14 milyar avroluk karşılıklı ticaret gerçekleştirdik. Son aylarda karşılıklı ticaretin hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl 16 milyar avroluk bir rakama ulaşmamız söz konusu. Bu da ikili ticaretimizin ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Katıldığı toplantıların gelecek döneme dair gerek ikili ticareti gerekse yatırımları hızlandıracak birçok ipucu verdiğini aktaran Riester, "Birçok sektörde bu iş birliklerini sürdürebiliriz. Sürdürülebilir sektörler bunlar. Çevre, yenilenebilir enerji, taşıma, kamu taşımacılığı, sağlık, tarım ve gıda üreticiliği alanında çeşitli yatırımlar ve iş birlikleri söz konusu. Bu iş birliğinin önemli alanlarından biri de yeni teknolojiler. Birçok Fransız firması Ar-Ge alanında yatırım yapmaktalar, özellikle üniversitelerin araştırma merkezleriyle iş birliği geliştiriyorlar. Böylece yeni teknolojilerin dinamiğini de ölçebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Riester, bazı Fransız şirketlerinin Türkiye'de olup bitenlerle ilgilendiğine işaret ederek, "Çok dinamik bir sektör var Türkiye'de. Bazılar yeni startuplar satın aldı Türkiye'de. Türk şirketleri de Fransa'da olup bitenlere bakıyorlar. Bu anlamda French Tech'in her iki ülke için son derece önemli olan yeni teknolojiler alanında hızlandırıcı bir etki göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Yeni teknolojiler, startuplar ve aynı zamanda geleneksel sektörler alanında yürütülen çabalar sayesinde gerek Fransa gerekse Türkiye olarak tüm hedeflere ulaşabileceğini vugulayan Riester, şunları aktardı:

Etiketler : Franck Riester Ar-Ge alanı JETCO Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı TÜRKİYE
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