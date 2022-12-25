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25 Aralık 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 10:45:00

Türkiye'deki 196 OSB için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 196 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 196 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Etiketler : epdk resmi gazete elektrik
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