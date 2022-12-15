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15 Aralık 2022 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 11:45:00

Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde kasımda 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ekimde 102 bin 660 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip il oldu.

Bu ili, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 payla Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 34 konutla Hakkari, 47 konutla Ardahan ve 58 konutla Bayburt oldu.

Etiketler : türkiye konut istanbul ankara
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