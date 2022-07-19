VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı
Türkiye'den yerli hamle!
Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?
Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Başkan Erdoğan İran'da!
19 Temmuz 2022 Salı 11:47:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 11:48:00

Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde haziranda 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artışla 150 bin 509 oldu.

Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22,6 arttı. Mayısta 122 bin 768 konut satılmıştı.

İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları arttı

Türkiye genelinde haziranda yabancılara 8 bin 630 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 81,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. Bu ili 2 bin 534 konut satışıyla Antalya ve 428 konut satışıyla Mersin izledi.

Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 1887 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 987 konutla İran, 807 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları arttı

Haziranda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610'a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 oldu. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 yükselişle 170 bin 317 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, 11 bin 229'u, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 114''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 109 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 73 olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 556 bin 81'e çıktı.

İlk el konut satış sayısı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 44 bin 732'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,7 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 yükselerek 105 bin 777'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artışla 517 bin 947 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu İkinci el konut satışları KONUT
Ödüllü bir oyuncuyum

Ödüllü bir oyuncuyum
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Beyazlar içinde

Beyazlar içinde
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX