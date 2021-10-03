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03 Ekim 2021 Pazar 12:59:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 12:59:00

Türkiye'de geliştirildi! Dışa bağımlılığı bitirecek

Kaynak: AA

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Türk bitki ıslahçıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk milli arpa çeşidi 'Beşparmak'ı geliştirerek hasadını yapmalarının ardından ikinci çeşidin tescilini almak üzere Nisan 2022'yi hedef koydu. Sayim, 'Arpada bugüne kadar büyük bir kısmı yurt dışından karşılanan tohumluk ihtiyacı, Beşparmak çeşidi sayesinde yurt içinden karşılanacak. Bu sayede KKTC'de arpa tohumluğunda dışa bağımlılığın önüne geçilecek' dedi.

Türk bitki ıslahçıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk milli arpa çeşidi "Beşparmak"ı geliştirerek hasadını yapmalarının ardından ikinci çeşidin tescilini almak üzere Nisan 2022'yi hedef koydu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beşparmak arpa çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde 2013 yılında başlatılan "Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında Türkiye'de geliştirildi.

Proje çerçevesinde 2013-2018 döneminde büyük kısmı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü arpa ıslahçıları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, KKTC'nin ilk milli arpa çeşidi üretilmiş oldu.

Beşparmak çeşidinin geçen yıl bin kilogram orijinal tohumluğu Enstitü tarafından üretildi ve KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Bu tohumluklar 2020-2021 yetiştirme sezonunda KKTC koşullarında ekildi ve tohumluk üretimiyle çiftçilere dağıtılmak üzere yetiştirildi.

KKTC koşullarında geliştirilen Beşparmak, bu yıl 15 Nisan'da tescil ettirilirken mayıs sonunda da ürünün ilk hasadı yapıldı.

- "ARPADA DIŞA BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islah Birim Başkanı İsmail Sayim, AA muhabirine, Beşparmak'ın KKTC koşullarında yoğun olarak ekilen Güney Kıbrıs kaynaklı arpalar veya ithal çeşitlere göre daha yüksek verim sağladığını söyledi.

Tane kalitesi bakımından da Beşparmak'ın diğer çeşitlerden üstün olduğunu vurgulayan Sayim, şunları kaydetti:

"KKTC için şimdi yeni bir arpa çeşidinin üzerinde çalışıyoruz. Bunun tescilini Nisan 2022 gibi almayı planlıyoruz. Böylece KKTC'nin ikinci arpa çeşidini tescil ettirmiş olacağız. Arpada bugüne kadar büyük bir kısmı yurt dışından karşılanan tohumluk ihtiyacı, Beşparmak çeşidi sayesinde yurt içinden karşılanacak. Bu sayede KKTC'de arpa tohumluğunda dışa bağımlılığın önüne geçilirken, ülke ekonomisine de katkı sağlanacak."

Etiketler : Türk bitki ıslahçıları KKTC ikinci arpa çeşidi yolda Beşparmak
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