VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı
Türkiye'de bulundu! Elmastan 10 bin kat daha değerli
DİMGEG geliyor!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Putin'in gözlerinin içine bakarak tehdit etti
Peşmerge'yi vuruyorlar
ASELSAN'dan "satış" iddialarına yalanlama
Bildiğiniz tüm uçakları unutun!
Yardımcı arıyor!
Müzik şöleni
Çocuklar için deli oluyorum
Bağışıklığı zayıf olanlarda zatürre daha riskli
Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden 4 kat fazla
Soğuk algınlığında gereksiz antibiyotikten kaçının
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00

Türkiye'de bulundu! Elmastan 10 bin kat daha değerli

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

Dünyada sadece Türkiye'de bulunan diaspor taşı elmastan 10 bin kat daha değerli. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan diaspor taşı, yurt içi ve yurt dışında büyük talep görüyor. En gözde takipçileri ise Hollywood ünlüleri.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1997 yılından bu yana diaspor taşının önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyada sadece Türkiye'de bulunan değerli taşın elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilirken diaspor taşının renk değiştirme özelliği ise en dikkat çekici yanı.

DİASPOR TAŞININ BÜYÜK ÖNEMİ

Dünyada diaspor taşı ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de Muğla'da çıkartılıyor. 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlanan diaspor taşı ancak 1990'lı yıllarda dünyada duyulmaya başlıyor. 1990'lı senelerde GIA (Gemological Institute of America) bu konuda dünyada söz sahibi olan kuruluş, bunu bir makalede yayınlıyor ve Type II (ikinci tür) olarak klasifikasyon listelerine ekliyor. Bu şekilde diaspor kristalinden tüm dünyanın haberi oluyor.

DİASPOR TAŞI SADECE TÜRKİYE'DE BULUNDU

Mücevher kalitesindeki c dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az sayıda kıymetli taşlardan birisi. Diaspor taşı, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk alabiliyor. Bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Pembe ve yeşil arasındaki birçok ton gün ışığına, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerinizdeki kıyafete değişebiliyor.

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİN FAVORİSİ

Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşından tasarladığı yüzük Victoria's Secret'ın ünlü isimlerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.

Etiketler : Milas ilçesi Rusya ve Pensilvanya Gemological Institute of America diaspor taşı
Dizisi için günleri havada geçiyor

Dizisi için günleri havada geçiyor
Barbaroslar'ın Piri Reis'i

Barbaroslar'ın Piri Reis'i
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Kızları için bir aradalar

Kızları için bir aradalar
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
2022 hayali Avrupa

2022 hayali Avrupa
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi

Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi
Marcus yorumundan kaçındı

Marcus yorumundan kaçındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER