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13 Haziran 2021 Pazar 14:48:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 14:48:00

Türkiye'de "altın" sevinci!

Kaynak: AA

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yeni müjdelerle halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu ve 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." dedi.

Gülal, Ağrı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza Altın İşletmeleri tarafından Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini anımsattı.

Gelecek yılın sonu itibarıyla altın dökümüne başlamayı öngördüklerini aktaran Gülal, 2023'ten itibaren de yıllık 3-3,5 ton arası altın üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Gülal, hem ülke hem de bölge ekonomisi için son derece kıymetli ve anlamlı bir tesisin Mollakara'da inşa edileceğini belirterek şunları söyledi:

"20 tonluk altın rezervi söz konusu. İlave olarak Van ve Ağrı, 16 tane daha arama ruhsatımız var. Bunlarla ilgili izin çalışmalarımız devam ediyor. O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz."

"YENİ SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZDAN OLUMLU NETİCELER ALIYORUZ"

Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, geçen yıl ise 8,1 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'nin 42 ton olan yıllık altın üretimini gelecek 5 yılda 100 tona, Koza Altın'ın ise minimum 15 tona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı bulunduğunu, 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gülal, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." dedi.

Gülal, Mollakara'da buldukları 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar liranın üstünde olduğunu belirterek, "Buraya yapacağımız yatırım 1,5 milyar lira. 2023'ten itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

- "BÜYÜK GRUPLARIN HEPSİ İÇİN MÜSADERE KARARI ÇIKTI"

TMSF Başkanı Gülal, yargı süreciyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bizdeki büyük gruplar ile ilgili olarak hemen hemen tamamında müsadere kararı çıktı. Erciyes Anadolu Holding'de, Koza'da, Aydınlı'da, Naksan'da, Bakpiliç'te çıktı. Bunların tamamı Yargıtay aşamasında. İç hukuk açısından baktığımızda son aşamada. İnşallah bu yıl içerisinde bu dosyaların tamamının onanmasının gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Müsadere kararı demek, bu hisselerin hukuki olarak Hazine'ye geçmesi demek. Dolayısıyla inşallah 2021 sonu itibarıyla mülkiyeti Hazine'ye ait bir altın şirketimiz olacak."

Gülal, şirketin ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu olduğunda satışının gündeme gelebileceğini belirterek, "Firma kar elde eden, katma değer üreten bir firma ise hukuki süreci kesinleşinceye kadar yönetmek durumundayız. Bu manada Koza Altın'ın, Erciyes Anadolu Holding'in, Aydınlı'nın satışı mümkün değil. Bunların hukuki süreçleri tamamlandıktan sonra farklı farklı projeksiyonlar üstünde çalışıyoruz. Halka arz etmeyi planladığımız şirketlerimiz var, satışını planladığımız şirketlerimiz var. Bizim temel beklentimiz hukuki sürecin tamamlanması." şeklinde konuştu.

Etiketler : Muhiddin Gülal KOZA ALTIN TÜRKİYE ALTIN REZERVLERİ
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