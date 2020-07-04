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04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:45:00

Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor

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Bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

2000CC ÜSTÜ OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI AZALDI

Söz konusu dönemde, otomobil pazarında motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 1,1 GERİLEDİ

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2,9 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel otomobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi.

EN FAZLA ARTIŞ ORANI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE KAYDEDİLDİ

Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Böylece, bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.

EN ÇOK VERGİ ORANI DÜŞÜK OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

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