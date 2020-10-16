  • BIST
    1180.43
  • Dolar
    7,9469
  • Euro
    9,2995
  • Altın
    486,3420
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den Marmara bölgesi için flaş açıklama: 2-4 derece üzerinde olacak
Azerbaycan'a destek: Dayanışma içindeyiz
Bakan Selçuk'tan istihdam paketi açıklaması
Doğal gaz rezervinin karadaki üssü 'yeni müjde'yi bekliyor
Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor
Dolarda son durum
Meteoroloji açıkladı! Yağışlı hava gece geliyor
Yasak 6 yıl sonra kaldırıldı: Üç bölgede yeniden petrol ve doğal gaz arayabilecekler
Destek konvoyunun görüntülerini "Türkler Ermeni mahallelerini bastı" diye haber yaptılar
Türkiye ve Pakistan'dan 'ikili ticaretin artırılması' adımı
Rusya'dan Karabağ açıklaması!
Rusya'dan dikkat çeken 'kıyamet günü uçağı' hamlesi
Canlı yayında gerginlik: Kayıtlarımı ele geçirmişlerse bu kişiler hapsi boylamalı
"Azerbaycan hiçbir koşulda Dağlık Karabağ'ın işgaline rıza göstermez"
Belçika son 24 saatte 10 bin 448 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç bakanlığa atama
Muş'ta 4 katlı nalburda yangın
Muş'ta gece saatlerinde başlayan yangın söndürülemiyor
Minibüs, traktöre çarptı!
Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı!
Suudi Arabistan'dan 'Körfez krizi' açıklaması
Trump, Miami'de
16 Ekim 2020 Cuma 08:59:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 08:59:00

Türkiye ve Pakistan'dan 'ikili ticaretin artırılması' adımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için daha fazla çalışma sözü verdi. Qazi açıklamalarında Başkan Erdoğan'ın bu yılki Pakistan ziyaretinde her iki tarafın ticari konularda alışılmışın dışında bir yaklaşım benimsemeye karar verdiğini hatırlattı.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Müslüman Enstitüsü tarafından "Webinar" platformu üzerinden düzenlenen programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, İslamabad ve Ankara’nın dünyadaki en iyi siyasi ve diplomatik ilişkilere sahip olmasından memnun olduğunu söyledi.

Qazi, muazzam tarihi, siyasi ve kültürel ilişkilere rağmen 300 milyonluk nüfusu aşan iki ülke arasındaki ticaretin 600 ila 800 milyon dolar arasında gidip geldiğini belirtti.

Ekonomik ilişkiler üzerindeki mevcut durumun pek etkileyici olmadığını ifade eden Qazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılki Pakistan ziyaretinde her iki tarafın ticari konularda alışılmışın dışında bir yaklaşım benimsemeye karar verdiğini hatırlattı.

Qazi, Pakistan’da gıda, hizmet, altyapı ve inşaat olmak üzere çeşitli alanlarda ve büyüklükte 100 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da iki ülkenin çok iyi siyasi ilişkilere sahip olduğunu fakat ekonomik ilişkilerde doldurulması gereken bir boşluk olduğunu belirtti.

Yurdakul, iki ülkenin birçok sektörde iyi iş birliklerine sahip olduğunu ifade ederek, savunma sanayinin iş birliği alanında en başarılı alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Uluslararası forumlarda Türkiye ile Pakistan’ın dünyada yükselen İslamofobiye karşı birlikte seslerini yükselttiğine işaret eden Yurdakul, Türkiye’nin bu seviyedeki iş birliğinden oldukça memnun olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER